L'espoir encore et une offre de reprise en négociation pour le site Alvance Wheels de Diors

Même s'il est encore trop tôt pour dire qu'Alvance Wheels est sorti d'affaire, l'information permet en tout cas d'espérer encore. Joint par France Bleu Berry, Christophe Bouvet, secrétaire CFDT du CSE indique ce mercredi que la direction actuelle du site de Diors, a fait une offre une offre de reprise du dernier fabriquant français de jantes en aluminium, confirmant ainsi une information de nos confrères de la Nouvelle République. Cette offre, qui s'appuierait sur un investissement de plusieurs millions d'euros sur le site, fait encore l'objet de négociations. On devrait en savoir plus ce jeudi soir à l'issue d'une réunion entre la direction de l'entreprise de Diors, les syndicats et l'administrateur judiciaire d'Alvance Wheels, placé en redressement judiciaire en avril dernier.

Christophe Bouvet confirme également qu'une autre entreprise, dont on ne sait rien pour l'instant, a déposé une lettre d'intention au tribunal de commerce de Paris, montrant ainsi son intérêt pour le site de Diors.