L’espoir pour les Docks Village à Marseille avec Alinéa

Depuis ce vendredi matin, l’enseigne de meubles et décoration, dont le siège est à Aubagne, a décidé de tester un nouveau concept de magasin de ville. Aujourd’hui les Docks Village n’a pas atteint ses objectifs, des locaux sont vides et certains commerçants sont en grande difficulté.

Marseille, France

Alinéa s’installe pour trois mois reconductibles (concept de "pop-up store") avec un loyer préférentiel. L'enseigne est attendue un peu comme le messie par beaucoup de commerçants, car la marque a une forte notoriété. Elle peut attirer, avec ses 500 mètres carrés, des clients pour tout le site, "du flux" disent les spécialistes.

Le directeur général d’Alinéa n’a pas hésité sur le choix des Docks Village. Alexis Mulliez affirme qu’il est le meilleur emplacement de Marseille pour développer le concept de magasin de centre-ville.

L’enjeu est de taille car ce bâtiment à une particularité : il est tout en longueur. Un couloir de locaux parfois vides, beaucoup moins fréquenté que les Terrasses du Port, l’immense centre commercial situé juste en face. La concurrence est donc rude.

Certains gérants n’arrivent plus à payer leurs loyers (500 euros par an par mètre carré avec les charges). Une fréquentation insuffisante, un manque de visibilité, une notoriété pas assez développée. Face à ces constats, la nouvelle équipe Constructa en place depuis début 2018, en partie constituée avec des ex-responsables des Terrasses du Port met les bouchées doubles, l’objectif principal est de ramener aux Docks Village des locomotives, des enseignes de renom si possible, absentes à Marseille. Alinéa aujourd’hui, une grande jardinerie dans les prochains mois.

Mais tout n’est pas noir. Aujourd’hui, certains commerçants réalisent de bons résultats. C’est par exemple le cas de l’enseigne de restauration rapide Jour ou encore de l‘opticien Archimbault. Une grande partie de leur clientèle est constituée par les 3.500 personnes qui travaillent dans le bâtiment des docks.

Les Docks, un bâtiment majestueux

Le bâtiment des docks est très long et situé en face de la mer : 365 mètres pour les 365 jours de l'année. Il attire l’œil quand on arrive à Marseille par l’A55. Les docks de Marseille ont été construits au XIXe siècle.

Depuis 1995, ils ont été reconvertis en bureaux dans les étages et en un centre commercial au rez-de-chaussée en 2015. Les propriétaires se sont succédé, avec à chaque fois des difficultés pour remplir les 80.000 mètres carrés. Aujourd’hui, le site est la propriété du groupe Amundi et l’exploitation est assurée par Constructa.

le bâtiment des Docks à Marseille © Radio France - Philippe Boccara

un des 4 atriums du bâtiment des Docks à Marseille © Radio France - Philippe Boccara