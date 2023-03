"L'essence est nettement moins chère en Allemagne !" de l'autre côté du Rhin, les Alsaciens font le plein

"C'est nettement moins cher !" Bernard vient de passer à la caisse, dans la station essence allemande la plus proche de la frontière avec Strasbourg. "J'ai fait le plein pour 90€, en France j'en aurais eu pour 105€". Comme toujours lorsqu'il doit faire le plein, Bernard a vérifié sur une application où se trouvait l'essence la moins chère. Il n'y a pas photo : "elle était à 1.83€ à Strasbourg et 1.67€ à Kehl, c'est presque 20 centimes de différence". Il est loin d'être le seul à profiter du bon plan. Dans cette station, les plaques d'immatriculations françaises remplacent presque celles allemandes.

20 centimes de différence

"Avec les temps qui court, toute économie est bonne à faire" souligne Antoine, la pompe à essence dans la main. "Je suis passée devant une station à Strasbourg mais je ne me suis pas arrêté en voyant les prix !". Il estime son demi plein à environ 34€ à Kehl contre 40€ en France. Résultat : 39€ pour 22 litres.

Lilia et Victoria utilisent leurs voitures pour le travail. Elles ne cherchent même plus à comparer les prix, les deux automobilistes se rendent automatiquement en Allemagne. "Sur le mois, on économise peut-être 40 euros" et c'est non négligeable soulignent elles.

"Il faut en profiter car ce n'est pas toujours le cas" note Jean-Jacques, sur le départ pour l'Autriche. "Parfois elle est moins chère en France. Mais là, à presque 20 centimes de différence, j'ai préféré faire le plein ici, d'autant que c'était sur ma route." Depuis fin février, TotalEnergie a plafonné le litre d'essence en France à 1.99€.