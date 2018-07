Saint-Lô, France

Une petite victoire pour les salariés d'AIM. Réunis hier à plus de 200 devant les grilles de la préfecture de la Manche à Saint-Lô, ils ont bloqué l'entrée avec quatre camions frigorifiques, et obtenu que l'Etat finance la dépollution de leur abattoir à leur place. Une petite victoire au milieu de leur descente aux enfers.

L'argent qu'on récupère pourra être utilisé pour le plan de sauvegarde de l'emploi. C'est une très belle victoire pour les salariés" - Elise Brand, avocate des salariés

Les salariés de l'abattoir AIM garent leurs camions-frigo pour bloquer l'entrée de la préfecture de Saint-Lô #Manche une réunion a lieu en préfecture pour réclamer un plan social à la hauteur de leurs attentes pic.twitter.com/k6Jmcqf4Zu — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) July 16, 2018

"Veni vidi vici", dit l'avocate des AIM à la sortie de la réunion en préfecture de la #Manche. Les salariés ne voulaient pas payer la dépollution du site avec l'argent du PSE. Finalement c'est l'Etat qui va payer. pic.twitter.com/ETUcRsuzBA — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) July 16, 2018

Le site a été placé en liquidation judiciaire il y a deux semaines. Les 235 salariés se retrouvent au chômage, et par-dessus le marché la SEM, la société composée des conseils régional et départemental et la de Caisse des dépôts et consignations, leur réclamait plusieurs dizaines de milliers d'euros pour dépolluer le site de l'usine, qui contient 14 tonnes d'ammoniac. Elle voulait piocher dans l'argent du plan social, notamment dans les primes supra-légales accordées aux salariés.

Le reclassement s'annonce difficile

Pour Sébastien Lafon, délégué du personnel, c'est une épine de moins dans le pied des salariés, mais le plus dur reste à faire : "L'argent ne compense pas la perte d'un travail à long terme. Cela va être extrêmement dur de retrouver un travail pour beaucoup d'entre nous, certains n'ont pas le permis de conduire, certains sont abîmés physiquement".

Nous sommes une population extrêmement fragilisée. 18% des salariés ne savent ni lire ni écrire" - Elise Brand

Les salariés vont commencer à être reçus cette semaine, pour calculer à combien ils ont droit en primes supra-légales et en mesures pour la formation, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi.