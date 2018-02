Saint-Saulve, France

La réunion a duré trois heures, au ministère de l'économie, avec autour de la table, tous les acteurs du dossier Ascoval : élus du Valenciennois, syndicats, industriels, et repreneurs d'Ascométal.

Un accord a été trouvé. L'Etat met 5 millions d'euros pour soutenir l'activité du site de Saint-Saulve durant un an, le temps de trouver un repreneur. Il garantit qu'il y aura des commandes, à un niveau suffisant pour que l'usine soit rentable. Si au bout d'un an, l'usine n'était pas reprise, un fonds de 12 millions d'euros serait débloqué pour financer le plan social. "Notre perspective, c'est la pérennité du site de Saint-Saulve", affirme le ministre de l'économie Bruno Le Maire.

Prime d'activité

Les salariés, qui sont en grève depuis cinq jours, toucheraient 450 euros supplémentaires par mois, durant cette année. Il s'agit d'une prime d'activité, de 2 millions d'euros en tout, pour inciter les salariés à rester à Saint Saulve. Ils sont réunis ce vendredi après-midi sur le site, pour décider s'ils reprennent le travail lundi.

On commence à reprendre espoir

A la sortie de la réunion, le porte-parole de l'intersyndicale Bruno Kopzinski semblait soulagé : "on revient de loin, on revient d'une mort annoncée, et là on avance vers une possibilité d'avancer quelque temps. On commence à reprendre espoir".

L'aciérie Ascoval et ses 300 salariés ont été exclus de la reprise du groupe Ascométal par le groupe suisse Schmolz & Bickenbach.