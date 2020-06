L'état de catastrophe naturelle reconnu dans 93 communes auvergnates

L'arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle dans 84 communes du Puy-de-Dôme et 9 du Cantal a été publié ce vendredi matin au Journal Officiel. Il ouvre la voie à indemnisation pour les assurés.

Années après années, les arrêtés de catastrophe naturelle pour cause de sécheresse se multiplient. En 2019, ce sont donc 84 communes du Puy-de-Dôme et 9 du Cantal (aucune commune de l'Allier ou de la Haute-Loire) qui ont été reconnues victime de la sécheresse. Le décret date du mois d'avril mais n'a été publié que ce vendredi. Il précise que l'état de catastrophe naturelle concerne les phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus en 2019.

Cette reconnaissance n'est valable que pour des périodes déterminées, pas forcément sur l'année entière. Les victimes ont maintenant un délai de dix jours pour contacter leur assurance.

Dans le Puy-de-Dôme:

• du 1er janvier au 31 mars 2019 pour la commune du Vernet-Sainte-Marguerite (1*).

• du 1er janvier au 30 septembre 2019 pour les communes de Beauregard-l’Évêque (1), Blanzat (2), Bouzel (2), Bulhon (1), Ceyrat (3), Courpière (2), Culhat (2), Enval (2), Escoutoux (1), Lezoux (1), Malintrat (1), Maringues (1), Orléat (2), Pérignat-sur-Allier (3), Randan (2), Romagnat (3), Royat (2), Saint-Jean-d'Heurs (2), Saint-Sylvestre-Pragoulin (2), Saint-Yvoine (1), Volvic (1).

• du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour les communes d’Antoingt (1), Artonne (2), Aulhat- Flat (2), Authezat (1), Beauregard-Vendon (2), Bergonne (2), Billom (2), Brenat (1), Broc (Le) (2), Chambaron sur Morge (2), Champs (1), Chanonat (3), Chappes (1), Chas (2), Cheix (Le) (2), Coudes (2), Davayat (3), Égliseneuve-près-Billom (1), Entraigues (2), Espirat (2), Gignat (2), Gimeaux (2), Glaine-Montaigut (1), Issoire (2), Lamontgie (1), Lussat (2), Luzillat (2), Mareugheol (2), Martres-sur-Morge (2), Moissat (1), Montmorin (1), Mur-sur-Allier (2), Neuville (2), Olloix (2), Parent (3), Pignols (1), Plauzat (3), Prompsat (1), Puy-Guillaume (1), Riom (3), Saint-Babel (2), Saint-Denis-Combarnazat (1), Saint-Jean-en-Val (2), Saint-Maurice (2), Saint- Myon (2), Saint-Sandoux (1), Sallèdes (1), Sauxillanges (1), Solignat (2), Surat (1), Teilhède (2), Tourzel-Ronzières (2), Vassel (2), Vensat (3), Vertaizon (3), Vichel (1), Vic-le-Comte (1), Villeneuve (1), Yssac-la-Tourette (2).

• du 1er avril au 30 juin 2019 pour la commune de Beaumont (3).

• du 1er juillet au 30 septembre 2019 pour les communes de Saint-Donat (1), Vernet-Sainte- Marguerite (Le) (2).

Dans le Cantal:

• du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 pour la commune de Riom-ès-Montagnes (1).

• du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 pour les communes d'Arpajon-sur-Cère (2), Aurillac (2), Ayrens (1), Laroquevieille (1), Marmanhac (1), Naucelles (2), Riom-ès-Montagnes (1), Sansac-de-Marmiesse (1).

* Le chiffre entre parenthèses correspond aux précédentes constatations de l’état de catastrophe naturelle pour risque de sécheresse dans la même commune depuis cinq ans.