L'état de catastrophe naturelle reconnu pour deux communes de l'Yonne

Deux arrêtés publiés ce samedi au Journal Officiel reconnaissent l'état de catastrophe naturelle pour Escolives-Saint-Camille au sud d'Auxerre et Rogny-les-Sept-Ecluses en Puisaye. La première a été touchée par un épisode de sécheresse cet été, la seconde par des inondations et des coulées de boue.

Yonne, France

Des indemnisations sont désormais possibles pour les habitants d'Escolives-Saint-Camille et de Rogny-les-Sept-Ecluses dans l'Yonne. Les deux communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle par deux arrêtés datant des 18 et 19 novembre et publiés aujourd'hui au Journal Officiel, après des épisodes de sécheresse ou des intempéries survenus cet été.

Inondations, coulées de boue et sécheresse

A Escolives-Saint-Camille, commune au sud d'Auxerre, des mouvements de terrain ont été provoqués par la très forte sécheresse de cet été, dès le 1er juillet.

A Rogny-les-Sept-Ecluses, située en Puisaye à la frontière avec le Loiret, ce sont des inondations et des coulées de boue qui ont fait des dégâts les 26 et 27 juillet dernier.