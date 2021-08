L'état de catastrophe naturelle reconnu pour plusieurs communes sarthoises après les orages de juin

L'état de catastrophe naturelle vient d'être reconnu pour plusieurs communes de la Sarthe, après des orages ayant entraîné des inondations et des coulées de boue, en juin 2021.

Dans plusieurs communes sarthoises, les orages avaient provoqué des inondations et des coulées de boue en juin 2021

L'arrêté est paru au journal officiel : plusieurs communes de la Sarthe sont reconnues en état de catastrophe naturelle. Entre le 19 et le 22 juin 2021, elles avaient connu des inondations et des coulées de boue à cause des orages.

Les communes concernées

Chenu (19 juin)

Saint-Pierre-de-Chevillé (19 juin)

Courdemanche (21 au 22 juin)

Saint-Georges de la Couée (21 au 22 juin)

La commune de Degré, où les orages ont fait des dégâts le 17 juin, n'est pas reconnue en état de catastrophe naturelle.