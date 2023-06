L'Etat doit investir davantage dans les réseaux d'eau selon le directeur général de Saint-Gobain PAM

France Bleu Sud Lorraine : Jérôme Lionet, vous avez décidé de mettre en place des mesures de chômage partiel à partir de la rentrée, à la fin du mois d’août. Environ 1500 salariés sur les 1900 que compte l’entreprise ainsi que les intérimaires seront concernés. Quelles en sont les raisons ?

Jérôme Lionet : Il est normal que cette décision suscite de l’inquiétude et je le comprends mais chez nous le dialogue avec les organisations syndicales a toujours été bon et nous allons essayer au maximum de minimiser l’impact de ces mesures sur nos salariés.

Mais il faut expliquer qu’après une forte croissance en 2022 des facteurs exogènes sont apparus brutalement. La guerre en Ukraine, des difficultés d’approvisionnement et surtout une inflation générale des matières premières. Nous importons du fer du Canada et du coke d’Europe centrale dont les prix ont triplé ou quadruplé. A cela s’ajoute l’énergie que nous payons dix fois plus cher.

Nos clients ont donc du mal à trouver les financements pour rénover leurs réseaux. Du coup, nos commandes ont été divisées par deux. Fort heureusement, il nous reste encore des marchés, en Italie, en Espagne, en Belgique, au Koweit ou encore au Cambodge.

Plus de 1800 salariés travaillent à Saint-Gobain PAM © Radio France - Mohand Chibani

La gestion de l’eau est pourtant au cœur de nos préoccupations, comment expliquez-vous que l’Italie ou l’Espagne s’en préoccupent d’avantage ?

En France, le plan Eau décidé par le gouvernement est de 180 millions d’euros. En Italie, c’est 4 milliards de finances publiques. Notre plan est complètement sous-dimensionné. Pourtant, on sait tous que l’eau est un bien rare. Vous savez qu’en France, on perd chaque année un million de mètres cubes d’eau à cause des fuites. Tout cela parce que les collectivités ne renouvellent pas leur réseau. L’an dernier, en France, mille communes ont manqué d’eau. Il faut donc absolument réinvestir dans nos réseaux.

C’est donc un message que vous adressez au gouvernement ?

Je m’adresse à tous les décideurs, aux collectivités locales, à l’Etat. Il faut débloquer les mécanismes financiers pour lancer les projets de rénovation des réseaux. Concernant notre situation, je ne suis pas inquiet, c’est conjoncturel. La demande est là, elle est forte, il faut juste une prise de conscience pour débloquer la situation.

Mais votre modèle de production, émetteur de CO2 n’est-il pas un frein à l’heure où l’on parle d’industrie verte ?

Nous avons une histoire, on en est fier. Nous consommions 25 millions de mètres cubes d’eau par an il y a dix ans, aujourd’hui, nous sommes à 5 millions de mètres cubes. Nous envisageons de réduire encore de moitié cette consommation.

Pour le CO2, on fait partie des 50 plus grands sites émetteurs mais nous avons établi avec le gouvernement une feuille de route pour réduire nos émissions. Nous avons déjà avancé sur cette question en investissant dans un four électrique.

Est-ce que Saint-Gobain PAM gagne de l’argent aujourd’hui ?

Le groupe se porte bien. Son positionnement stratégique qui a changé en particulier sur s’orientant sur les métiers de la rénovation thermique. Les besoins dans ce domaine sont on ne peut plus important. Ce repositionnement a permis au groupe de bénéficier d’une bonne croissance.