Seine-Saint-Denis : feu vert de l'État pour l'encadrement des loyers sur le territoire de Plaine Commune

L'État a donné son feu vert pour l'expérimentation de l'encadrement des loyers sur le territoire de Plaine Commune qui regroupe neuf communes de la Seine-Saint-Denis (Épinay-sur-Seine, Saint-Denis, Villetaneuse, La Courneuve, L’Île-Saint-Denis, Saint-Ouen, Aubervilliers, Pierrefitte-sur-Seine, Stains).

Un décret du 17 décembre, pris par le ministère de la Transition écologique, confirme la mise en place de cette mesure avec une entrée en vigueur dès le lendemain de la publication de ce texte. Il s'agit officiellement d'une expérimentation qui doit durer cinq ans et qui concerne le parc privé.

Plaine Commune avait voté l'encadrement le 13 octobre 2020 et attendait depuis l'autorisation de l'État pour l'appliquer, c'est chose faite. Le dispositif doit permettre de plafonner le prix des loyers et limiter ainsi les locations abusives, dans un département confronté à une sérieuse problématique d'habitats indignes, loués souvent par des "marchands de sommeil".

D'après une enquête publiée en juillet 2018 par l'association CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie) et réalisée sur 1.000 locations meublées et non meublées de Plaine Commune, 52% des logements affichaient un loyer non conforme au dispositif d'encadrement légal.

le territoire Est Ensemble qui a voté également l'encadrement des loyers attend toujours une réponse du ministère, "le dossier est toujours en cours instruction", précise l'établissement public territorial qui regroupe neuf autre communes de la Seine-Saint-Denis (Les Lilas, Pantin, Le Pré Saint-Gervais, Bobigny, Bondy, Bagnolet, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil).