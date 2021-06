L’État et Airbus signent une convention pour créer 677 emplois en Haute-Garonne d'ici 2024

Durement touchée par la crise sanitaire, la filière aéronautique est en souffrance depuis plus d'un an. Les consèquences sont très lourdes dans l'agglomération toulousaine avec la suppression de 4.900 emplois en 2020 selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Investir dans les projets créateurs d’emplois

C'est dans ce contexte que l’État et Airbus ont signé le 19 mai dernier une convention pour créer 677 emplois en Haute-Garonne d'ici 2024. Selon la Préfecture de Haute-Garonne, Airbus va investir dans le département un montant de 2,6 millions d’euros à des actions de revitalisation autour de cinq axes :

Aide aux PME de la supply chain, notamment dans le cadre de la reprise ;

Aide aux entreprises innovantes et projets territoriaux avec un focus sur la transition énergétique ;

Appui aux projets de création/reprise d’entreprise ;

Appui à la création d’une plate-forme territoriale pour les transitions collectives d’emploi en Haute-Garonne afin de préparer aux métiers du futur ;

D’autres actions spécifiques de développement de l’emploi territorial pourront être proposées au cours des deux premières années.

Ce financement d’Airbus sera réalisé sous forme de prêts, prêts participatifs ou de subventions.