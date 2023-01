L'État annonce avoir franchi le seuil de 90% du capital d'EDF, crucial pour la renationalisation

L'État veut construire six nouveaux réacteurs nucléaires.

L'État français a franchi le seuil de 90% du capital d'EDF, a annoncé ce vendredi le ministère de l'Économie, une étape cruciale pour mener à bien une offre publique de rachat (OPA) destinée à renationaliser le géant de l'électricité pour le relancer, mais dont l'issue dépend encore d'une décision de justice.

"L'État a franchi le 19 janvier 2023 le seuil de 90,00% du capital et des droits de vote théoriques de la société EDF", indique un communiqué du ministère de l'Economie. L'opération, chiffrée à 9,7 milliards d'euros, est stratégique pour l'État, qui veut construire six réacteurs nucléaires de nouvelle génération EPR, avec une option pour huit autres.

Il s'agit d'un cap décisif franchi par l'État dans le cadre de son offre publique d'achat (OPA), dont la date butoir avait été repoussée sine die en raison d'un recours en justice des actionnaires minoritaires. Désormais, il pourra à l'issue de l'offre engager un retrait obligatoire des actions EDF de la Bourse de Paris, c'est-à-dire forcer les actionnaires minoritaires restants à vendre leurs parts, car ceux-ci représentent à présent moins de 10% du capital et des droits de vote.

Des actionnaires mécontents

Pour autant, la renationalisation, décidée l'été dernier quand l'Etat détenait 84% du capital, n'est pas encore bouclée et semble même devoir prendre un retard important. L'offre de rachat, ouverte le 24 novembre, devait initialement se conclure le 22 décembre. Mais l'AMF a décidé le 7 décembre de repousser ce délai "dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris sur la demande de sursis" déposée par un groupe d'actionnaires minoritaires mécontents du prix proposé.

"On voit que la situation est en train de s'enliser, alors qu'il suffirait de trouver un accord avec un relèvement du prix qui convienne à toutes les parties, pour que les recours cessent et que les opérations puissent être menées à bien", dit Martine Faure, cheffe de file des petits porteurs frondeurs, à l'origine de nombreux recours judiciaires intentés depuis des mois. Ces petits actionnaires sont pour la plupart des salariés ou d'anciens salariés retraités d'EDF, pour qui le prix de rachat, actuellement fixé par l'État à 12 euros par action, est insuffisant. Ce prix a été validé par le rapport d'un expert indépendant, mais les petits actionnaires estiment que l'entreprise est sous-évaluée. L'audience pour examiner ce sursis est prévue le 25 janvier.

Plus largement, la question reste en suspens de savoir comment l'Etat, lorsqu'il sera seul maître à bord de l'entreprise, compte donner à EDF les moyens de construire six réacteurs nucléaires de nouvelle génération EPR, avec une option pour huit autres. Ce chantier coûtera des dizaines et des dizaines de milliards d'euros, alors que les finances d'EDF sont grevées par une dette record approchant les 60 milliards.