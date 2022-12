"L'Etat me laisse tomber" : un boulanger ferme son commerce à cause de l'augmentation du prix de l'énergie

"Avis de décès de la boulangerie pâtisserie artisanale" : c'est par une pancarte sur la vitrine que les clients ont été informés de la fermeture de la boulangerie de Bourgaltroff (Moselle). Julien-Bernard Regnard le boulanger précise la cause du décès : l'augmentation du prix des matières premières d'abord, les œufs, le lait, la farine. Mais aussi et surtout l'augmentation de l'énergie : sa facture est passée de 400 euros à 1200 euros en quatre mois. Cinq ans après avoir ouvert la boulangerie, Julien-Bernard Regnard a décidé d'arrêter les frais, la mort dans l'âme et la colère au cœur.

"J'ai une rage en moi... Pour avoir des aides, il faut que ma facture énergétique dépasse 3% du chiffre d'affaire. J'y suis largement. Sauf qu'ils prennent en compte les factures de 2021 ! On voit bien le décalage. Je deviens fou en entendant ça" se révolte le boulanger qui interpelle directement le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. "Il avait dit qu'il ne laisserait aucune entreprise crever. Je voudrais le prendre par la main et qu'il vienne avec moi chez mon huissier parce que je suis en liquidation judiciaire."

Clients solidaires

Depuis l'annonce de la fermeture de la boulangerie, les habitants de Bourgaltroff témoignent de leur soutien et leur incompréhension face à cette situation. "Je regrette que Julien parte" confie une cliente, "c'est un excellent artisan, un excellent boulanger et pâtissier." D'autres ont laissé un simple mot de réconfort. La perte de ce commerce de proximité est aussi un coup dur pour les habitants de ce village d'un peu plus de 250 habitants qui doivent maintenant prendre leur voiture et faire 12 km pour aller acheter une baguette à Dieuze.

"Un jour, on ne trouvera plus de baguettes que dans les musées"

Ce dimanche, pour la dernière fournée, Julien-Bernard Regnard fait les allers-retours entre la boutique et le laboratoire et reviens parfois les yeux rougis. "On met la baguette au patrimoine de l'Unesco , alors que les boulangers sont en crise. Un jour, on trouvera plus la baguette que dans les musées parce que plus aucun artisan ne sera encore debout."