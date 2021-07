L'État pose un lapin au retour des Cycles Mercier dans les Ardennes et déclenche la colère des élus

C'est un rétropédalage qui crée des remous dans les Ardennes. Au lendemain de l'annonce du désengagement de l'État dans l'implantation des Cycles Mercier à Revin, les élus crient au scandale. L'institution du vélo devait s'implanter sur l'ex-friche Porcher pour un montant estimé à 15 millions d'euros, dont deux tiers financés par le gouvernement, et permettre la création de 270 emplois aujourd'hui en sursis.

Le député LR des Ardennes, Pierre Cordier réagit au micro de France Bleu Champagne-Ardenne : il se dit triste pour les familles, " parce qu'il faut savoir que Pôle emploi avait déjà mis en place une cellule particulière pour que les personnes viennent déposer leur CV, leur lettre de motivation et acquérir des compétences pour venir travailler chez Mercier : c'est une grande marque et il y avait aussi beaucoup de fierté à l'idée d'accueillir leurs lignes de production."

Un véritable coup de massue pour les Ardennes. - Jean Rottner, président LR de la Région Grand Est.

Noël Bourgoeis, le président du conseil départemental des Ardennes communique sur "un véritable coup dur pour les Ardennes en général et pour la commune de Revin en particulier. Très durement touché par le chômage, avec un taux deux fois supérieur à la moyenne nationale, Revin a subi une très forte désindustrialisation qui s’est traduite par une importante baisse démographique depuis 1970."

Dans un communiqué, le président de la Région Grand Est dénonce le volte-face de l'État. "Ce revirement entraîne une grande frustration, beaucoup de déception pour l'entreprise, pour nous et pour un territoire qui attend avec impatience que cette belle usine voit le jour. Quand on suscite un tel espoir il faut être à la hauteur", dit Jean Rottner en faisant part de son incompréhension quant aux raisons de ce fiasco.

Un retrait aussi inattendu que mystérieux

La décision, annoncée par le préfet des Ardennes, a surpris tout le monde : pourquoi un tel retournement de situation ? Si l'hypothèse d'un État en roue libre semble hors course, celle de soupçons autour de l'investisseur semble privilégiée : il serait dans le viseur des douanes, selon plusieurs sources concordantes.

"On a été contacté en début de semaine par les cabinets d'Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État en charge de l'Industrie et de Jacqueline Gourault, Ministre chargée de la Cohésion des territoires. Ils nous ont dit que l'État ne suivrait plus du fait de contrôles qui aurait été faits sur l'investisseur et de reproches : le problème c'est qu'on a eu aucune information sur la nature de ces reproches", explique le député Pierre Cordier. Dans une réaction transmise à l'AFP, Jean-Marc Seghezzi, le PDG de l'entreprise qui devait investir 2,5 millions d'euros, dit espérer que "l'État fasse marche arrière."

Les Ardennes lassées des lapins posés par l'État

Ce n'est pas la première fois que l'État fait faux bon au département. "Le président de la République était déjà venu en 2018 annoncer 1.000 emplois dans le cadre d'une usine qui devait arriver à Charleville. Il y a dix ans, Arnaud Montebourg (ex-Ministre de l'Économie, du Redressement productif) était venu à Revin pour annonce le sauvetage de l'usine Electrolux, quelques mois après elle a fermé", rappelle Pierre Cordier.

"À chaque fois que l'on a une visite ministérielle dans les Ardennes ça finit mal !" - Pierre Cordier, député LR des Ardennes.

"Aujourd'hui les Ardennais disent aux ministres : surtout ne venez pas ! C'est pas la peine de venir avec vos faux espoirs, vos tapis rouges et vos petits fours", tacle l'élu. Selon lui, l'État a assuré que les 5,8 millions d'euros destinés au projet Mercier restent alloués au département pour d'autres projets. Sur le dossier en question, le député a sollicité le Premier ministre pour trouver un autre investisseur. "Je peux vous dire que si ça arrive, ce qui m'étonnerait, les ardennais vont bien rire ! Ils ne seront rassurés que lorsque les premiers ouvriers arriveront avec les machines", conclut Pierre Cordier.

L'élu, accompagné du maire de Revin et du président d'Ardenne Rives de Meuse, organise un rassemblement "pour exiger des explications", le mardi 3 août à 10h45, rue de la céramique.