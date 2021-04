L'Etat promet un prêt de deux millions d'euros pour soutenir Alvance Wheels à Diors

L'Etat s'était déjà engagé à soutenir les 287 salariés d'Alvance Wheels à Diors, entreprise en cessation de paiement, mais n'avait pas encore annoncé de montant. C'est chose faite. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, également candidat aux régionales en Centre-Val de Loire, s'est rendu sur le site de Diors dimanche 25 avril. A cette occasion, il a chiffré l'aide à venir de l'Etat : "Je les ai assurés du soutien du gouvernement : une aide de deux millions d’euros pour préserver les emplois pendant la recherche d’un repreneur, qui doit ensuite permettre de garantir l’avenir du site." Cet argent doit servir pour financer l'entreprise pour les trois mois à venir, le temps de trouver un repreneur.

Dans un communiqué, le ministre et candidat ajoute : "Demain, la région devra être plus présente pour anticiper les grandes mutations et accompagner nos entreprises qui y font face : notre industrie est et doit rester un atout essentiel pour nos territoires."