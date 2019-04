L'Etat signe un pacte d'investissement des compétences en Bretagne

Pont-de-Buis-lès-Quimerch, France

La ministre du Travail est dans le Finistère ce lundi. Muriel Pénicaud vient signer avec la région Bretagne un pacte d'investissement des compétences. La signature aura lieu à Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h, dans les locaux de Novatech, entreprise d'électronique.

Ce plan de formation doit privilégier les publics dits les plus fragiles dans le domaine de la construction navale et de l'agro-alimentaire notamment. Muriel Pénicaud apporte une enveloppe de 220 millions d'euros, en plus des 356 millions d'euros apportés par la région Bretagne.

Au niveau national, le plan d'investissement dans les compétences entend former un million de demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés et un million de jeunes éloignés du marché du travail, répondre aux besoins des métiers en tensions, et contribuer à la transformation des compétences, en pleine transition écologique et/ou numérique.

Ce plan sur cinq ans est doté de 15 milliards d'euros.