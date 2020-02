L'Etat sort le carnet de chèque pour les quartiers populaires

Le dispositif a été testé dans quelques départements. Depuis le premier janvier, il est étendu à tout le pays et la mission locale de Privas s'en est emparé.

Une chance pour Soilahadil

A 21 ans, Soilahadil vient d'être embauché dans une carrosserie de Privas. Ce jeune habitant du quartier Lancelot avait en poche un diplôme de carrossier. Il est allé frapper aux portes de cette carrosserie de la zone industrielle du Lac pour un stage. Le patron Laurent Vayzac l'a accueilli puis lui a proposé un poste vacant de carrossier. L'embauche a été faite.

Laurent Vayzac ne connaissait pas le dispositif des emplois francs. Mais il a été satisfait d'apprendre qu'il allait toucher 5.000 € par an sur trois ans car Soilahadil habite un des quatre quartiers prioritaires de la politique de la ville, le quartier Lancelot. Laurent Vayzac devra former ce jeune homme et pour cela il faut du temps et le temps c'est de l'argent explique Laurent Vayzac.

La formation d 'un carrossier ça prend au moins cinq ans explique Laurent Vayzac, le patron de la carrosserie Vayzac à Privas.

L'objectif du dispositif, c'est de lutter contre les discriminations. La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche explique que le chômage est deux fois et demi plus élevé dans les quartiers populaires que la moyenne française.

Dans le quartier Lancelot de Privas, le chômage a baissé. Il est passé de 24 à 16% en dix ans. 16%, c'est bien plus élevé que la moyenne ardéchoise qui est de 9,3%. Il faut noter le bond qu'a fait le nombre de personnes au RSA. Il est passé de 30 à 46% en deux ans.