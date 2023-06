L'État va mettre 2,9 milliards d'euros dans la future usine ST Micro à Crolles

C'est l'aide la plus importante accordée par l'État à un projet industriel depuis 2017 : Bruno Lemaire, ministre de l'économie et des finances a annoncé ce lundi que Bercy allait alloué une enveloppe de 2,9 milliards d'euros à la nouvelle usine de semi-conducteurs de ST Microlectronics installée à Crolles, en Isère. Le projet, dont le coût total est évalué à 7,5 milliards d'euros, est issu d'un partenariat entre ST Micro et l'Américain GlobalFoundries. L'aide de l'État sera financée par le plan France Relance, qui prévoit une enveloppe globale de 5,5 milliards pour le secteur des semi-conducteurs.

Un millier d'emplois

C'est "le plus grand investissement industriel des dernières décennies, hors nucléaire" avait souligné Bruno Le Maire lors de l'annonce du projet en juillet 2022. La future usine de la vallée du Grésivaudan, en cours de construction à côté du site actuel de ST Microelectronics, doit entrainer la création d'un millier d'emploi. L'Union européenne a pour ambition de fournir 20% du marché mondial de semi-conducteurs d'ici 2030. "Le projet permettra d'ajouter pratiquement 6% de nouvelles capacités de production à la capacité européenne existante", a expliqué ce lundi le ministère de l'Économie. L'usine de Crolles fournira le marché de l'automobile, mais également ceux des objets connectés et de l'industrie.

La production a déjà commencé sur le site isérois

"J’ai le plaisir de vous dire aujourd’hui que dans cette usine que nous avons décidé ensemble, plus de la moitié est déjà construite et plus d’un tiers est déjà équipée, s'est félicité Jean-Marc Chéry, le PDG de ST Micro*. Nous avons commencé la production dans cette nouvelle usine"*, a-t-il ajouté, soulignant la rapidité de la mise en en œuvre du projet. "La compétition est extrêmement féroce, donc aller vite ensemble, c’est effectivement un paramètre majeur" a estimé Jean-Marc Chéry.