L'Etat va verser 6,7 millions d'euros à huit entreprises d'Indre-et-Loire dans le cadre du plan de relance

Huit entreprises d'Indre-et-Loire ont déjà été retenues pour bénéficier du plan de relance : au total, l'Etat va leur verser 6,7 millions d'euros pour les aider à se développer. La préfète d'Indre-et-Loire l'a annoncé ce lundi en visitant l'une de ces huit entreprises : "Jouanel Industrie", à Sainte-Maure-de-Touraine. Cette entreprise est le seul fabricant français de machine-outil pour le travail de la tôle fine. L'an dernier, elle a vendu 3000 machines de toutes sortes à des entreprises du BTP, mais l'atelier de 5.000 mètres-carré est devenu trop petit et ça nuit à la productivité. L'Etat va donc donner 600.000 euros pour que l'entreprise construise un autre atelier de production.

L'Etat offre un tiers de la somme nécessaire à la création de cette extension de 2.000 mètres carrés.

Ce nouvel espace va permettre de réorganiser toute la production : actuellement, l'atelier est plein. Impossible d'y installer de nouvelles machines ou de nouveaux postes de travail. Résultat : même si les salariés font le maximum d'heures supplémentaires autorisées, les délais de production s'étirent et l'entreprise perd les commandes des clients qui refusent d'attendre quatre à cinq mois. Emmanuel Hallé, le directeur général de Jouanel Industrie, confirme que l'argent du plan de relance a bien été un déclencheur de ce projet : "Nous avions réfléchi à une variante de ce projet qui s'étendait sur 1.200 mètres-carré, qui était donc plus économique et qui nous évitait par exemple d'acheter une nouvelle parcelle de terrain, mais la décision n'était pas prise. Bénéficier de l'argent du plan de relance nous permet vraiment de franchir le pas."

Avec 13 millions de chiffres d'affaire, l'an dernier, l'entreprise Jouanel a réalisé un record en plus de 70 ans d'existence. L'état vient donc en aide à une entreprise florissante, mais selon la préfète d'Indre-et-Loire, il ne faut pas s'arrêter à ça : "Ce qui est fondamental, c'est l'impact immédiat sur l'emploi et sur l'outil industriel. L'idée, c'est d'avoir un effet booster, un effet levier, sur une reprise économique rapide, y compris sur des secteurs qui n'ont pas forcément fléchi mais qui vont être des locomotives pour le reste de l'activité économique."

On va pouvoir amener cette entreprise à embaucher plus et à produire plus pour de la production localisée en France et pour des entreprises françaises, puisque les clients sont principalement des entreprises du BTP situées en France". Marie Lajus, Préfète d'Indre-et-Loire.

L'entreprise Jouanel devrait créer une dizaine d'emplois, après cette extension. Elle compte actuellement 70 CDI. Le projet contient aussi un volet écologique, puisque la pose de 700 mètres-carrés de panneaux photovoltaïque est prévue.