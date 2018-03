Varennes-sur-Allier, France

L'acte de vente fait 66 pages, plus 150 annexes. Marie-Françoise Lecaillon, la préfète de l'Allier, et Roger Litaudon, le maire de Varennes-sur-Allier, ont signé ce mardi midi devant notaire l'acte qui permet à la commune d'être officiellement propriétaire de l'ancien site militaire. La fin d'un long processus marqué par le départ des militaires à l'été 2015 et la reconversion du site pour accueillir des entreprises.

Varennes-sur-Allier est donc le nouveau propriétaire de la cité des Brémonts et surtout de toute la zone technique de l'ancienne base militaire. Cela représente 70.000 m² de bâtiments et une surface de 27 hectares, 82 ares et 59 centiares. Un domaine estimé à 3,2 millions d'€uros mais vendu pour l'€uro symbolique. C'est possible grâce à la loi de restructuration militaire et à condition qu'un projet de redynamisation économique soit mis en place.

La base vie appartient toujours à l'Etat

C'est le cas à Varennes. Avant même l'acte de vente, la commune a été autorisée à louer les bâtiments à des entreprises. Aujourd'hui, 60% de la surface bâtie est occupée par 24 activités différentes. La plupart d'entre elles travaillent dans le secteur de l'économie verte, notamment une entreprise de fabrication de granulés de bois.

Une nouvelle entrée a été réalisée pour un accès plus facile © Radio France - Emmanuel Moreau

Cela représente une centaine d'emplois, 150 si on prend en compte l'ensemble du contrat de redynamisation signé avec l'Etat, qui va au-delà du simple périmètre de l'ancien site militaire. L'objectif est d'arriver à 350 emplois d'ici 2022, autant que de postes militaires supprimés avec la fermeture du Détachement Air (Varennes-sur-Allier n'était pas une base aérienne car elle n'avait pas de piste, mais un site de l'armée de l'Air). Et l'Etat participe financièrement à ce projet de revitalisation du site, à hauteur de 5,5 millions d'€uros.

L'Etat n'a vendu que la zone technique, il reste encore à trouver une solution pour la base vie. Les deux secteurs sont séparés par la voie ferrée, sous laquelle passe un tunnel, aujourd'hui condamné. La base vie a été reconvertie pour le moment en centre d'accueil pour les migrants.