L'Etat verse 2 millions d'euros à la métropole de Dijon pour l'aider à construire des logements

C'est le genre de choses qui est impossible à louper quand on traverse la métropole de Dijon, on croise forcement des immeubles en train de sortir de terre, des grues au dessus d'un chantier ou un camion-toupie qui livre son béton. La Métropole construit cette année 1900 nouveaux logements, dont un millier sur la ville de Dijon.

Voila pour quoi Emmanuelle Wargon a choisi la capitale des Ducs pour venir signer le premier contrat en France du plan de relance de construction de logements. Les pieds dans les gravats la ministre s'arrête sur les chantiers de nouveaux logements à l'Arsenal (1400 appartements), prés du canal de Bourgogne et sur l'ancienne usine Terrot, proche du centre ville (453 logements). Dans les deux cas la métropole a défini un plan qui oblige les promoteurs a construire au même endroit moitié de logements sociaux et moitié de logements libres. Dans les deux cas , on mixe aussi des résidences pour les seniors et des logements étudiants qui seront côte à côte. "On peut densifier le logement en ville, et garder des espaces verts, c'est ce qui sera fait ici sur le site de l'ancienne usine Terrot" assure le maire François Rebsamen.

La ministre auprès des élus et promoteurs © Radio France - Olivier Estran

L'Etat du coup verse une aide de 1500 euros par logements construits, ce qui fait un chèque de 2 millions 100 mille euros pour la collectivité. Précisément , cette aide concerne les communes de Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon, Fontaine-les-Dijon, Longvic, Magny-sur-Tille, Quetigny, Sennecey-les-Dijon et Plombiere-les-Dijon. Attention ce n'est pas pour financer les logements, mais pour aider à développer la voirie qui va autour, les équipements publics, voire les écoles qu'il faudra agrandir. Ce chèque accompagne les constructions qui seront achevées en 2022. On ne sait pas s'il sera renouvelé l'année prochaine. Les besoins restent conséquents pour la métropole dijonnaise. Selon les bailleurs sociaux, il manque 9874 logements dans la métropole, et il faut attendre en moyenne 14 mois pour obtenir un appartement à loyer modéré.