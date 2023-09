L'été 2023 a été très bon pour une majorité de professionnels du tourisme en Indre-et-Loire malgré l'inflation

Les mois de juillet et aout ont été bons, voire très bons, pour la majorité des acteurs du tourisme en Indre-et-Loire. C'est ce qui ressort de la note de tendance réalisée par l'Agence Départementale du Tourisme de la Touraine. Début septembre, l'ADTT a interrogé de nombreux professionnels du département : des hôteliers, des propriétaires de campings, de gites ou de chambres d'hôtes, ainsi que des responsables de sites touristiques. Globalement, 63% d'entre eux ont vu la fréquentation rester stable, ou augmenter, par rapport à juillet-août 2022, qui avaient déjà été marqués par une fréquentation exceptionnelle.

ⓘ Publicité

Sept professionnnels sur dix sont satisfaits ou très satisfaits de leur chiffre d'affaire de juillet-août

Ils sont sept sur dix à se dire satisfaits ou très satisfaits de leur chiffre d'affaire des deux derniers mois, avec plusieurs bémols, tout de même : déjà, les professionnels sont unanimes pour dire que l'inflation a pénalisé l'activité touristique. Dans 69% des établissements, les vacanciers sont restés moins longtemps qu'en juillet-août 2022. Autre élèment : six fois sur dix, les touristes ont moins dépensé qu'il y a un an.

Les campings, grands gagnants

L'autre bémol, ce sont les disparités entre les différents types d'hébergement. Les grands gagnants, ce sont les campings : 63% ont vu leur fréquentation estivale augmenter, par rapport à l'an dernier, alors que seul 30% des chambres d'hôtes, 24% des gites et 21% des hôtels ont reçu plus de monde que l'été précédent.

Bilan mitigé pour les hôteliers après deux étés exceptionnels

Les hôteliers sont d'ailleurs ceux qui tirent le bilan le plus mitigé de la période juillet-août. 53% des hôtels ont eu moins de clients que durant l'été 2022 et près de quatre hôteliers d'Indre-et-Loire sur dix se disent déçus par leur chiffre d'affaire.

Après des étés 2021 et 2022 excellents, juillet et août 2023 ont été moins bons mais sont loin d'être catastrophiques. Les professionnels ont tout de même tous senti les effets de l'inflation sur le comportement de la clientèle selon Ala Sokolovsky, vice-présidente de Touraine-hôtels, une association qui regroupe 60 établissements du département, du 2 au 5 étoiles : "A cause de l'inflation, les séjours étaient beaucoup plus courts et les clients étaient moins nombreux à aller au restaurant. Si les clients restaient trois ou quatre nuits à l'hôtel, ils ne faisaient qu'un seul repas sur place et ils faisaient vraiment très attention lors du service de midi. Donc on a perdu en fréquentation et en ticket moyen sur le midi. Par contre, le soir, même si on a perdu en fréquentation, les clients qui venaient dîner venaient pour se faire plaisir".

Une fin de saison qui s'annonce bien

Les perspectives semblent plutôt bonnes pour la fin de la saison touristique, jusqu'à fin octobre : 65% des professionnels sont satisfaits ou très satisfaits des réservations pour les deux mois qui viennent. D'autant que d'autres réservations de dernière minute viendront s'y ajouter, puisque près de neuf professionnels sur dix ont constaté que les clients sont de plus en plus nombreux à s'y prendre au dernier moment*.*