Bretagne, France

Gaëlle Renault vient tout juste de finir sa tournée du matin. "J'ai travaillé 15 jours sans un jour de repos", confie l'infirmière de 27 ans. Cet été, Gaëlle est remplaçante. Elle travaille pour deux cabinets différents. "Les patients savent que ce n'est pas de notre faute, on doit tout le temps se dépêcher... On n'a pas vraiment le choix", ajoute-t-elle.

Travailler jusqu'à l'épuisement

Élisabeth Le Maître est titulaire. "J'ai réussi à trouver une remplaçante en m'y prenant six mois à l'avance", explique-t-elle. Il faut dire que celles qui acceptent sont souvent confrontées à une charge de travail importante. "Il y en a qui parfois travail jusqu'à l'épuisement, ça s'est déjà vu..."

Plus on s'éloigne des grandes villes, plus cela devient compliqué

A la Fédération Nationale des Infirmier Libéraux, le problème est bien connu. Claude Feillant est vice-président pour la section du Finistère. "Les difficultés augmentent selon le contexte géographique. Plus on s'éloigne des grandes villes, plus cela devient compliqué. J'ai une collègue du côté de Plozévet, ce n'est pas sûr qu'elle trouve un remplaçant en temps voulu."

Les remplaçants qui souhaitent signaler leurs disponibilités peuvent le faire par mail : fni29.01@gmail.com ou par téléphone au : 02 98 29 56 42.