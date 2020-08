L'été plus difficile à vivre que l'hiver pour les sans-abris, selon le fondateur du Samu social de Grenoble

Avec la chaleur, la période estivale est traditionnellement compliquée à vivre pour les sans-abris, plus particulièrement au mois d'août car de nombreuses structures d'hébergement sont fermées. Une période où il est plus difficile, également, de trouver des bénévoles pour effectuer les maraudes.

Stéphane Gemmani, fondateur du Samu social de Grenoble et conseiller régional, interpelle les pouvoirs publics locaux pour alerter sur la situation.

France Bleu Isère : Pourquoi la période estivale est-elle compliquée pour les personnes à la rue ?

Stéphane Gemmani : "C'est un peu plus compliqué pour les associations de trouver des bénévoles en été, notamment pour faire des maraudes, mais cette année on est aussi face à la problématique du coronavirus. Même si les choses se font dans le respect des gestes barrières et dans les conditions sanitaires requises, il y a quand même une peur supplémentaire qui vient se greffer à la fonction de bénévole auprès de ces publics."

France Bleu Isère : La chaleur, avec l'épisode de canicule que nous avons connu récemment, pose plus de problème que le froid en hiver ?

Stéphane Gemmani : "Les associations font un effort décuplé car la période estivale est pratiquement plus importante en terme de nécessité que la période hivernale, notamment parce qu'il y a tout un tas de pathologies qui ne se développent pas en hiver. Et puis, vous avez aussi le problème de l'hydratation, la consommation d'alcool est plus importante que d'habitude donc il y a une vigilance accrue et une volonté de pédagogie auprès de ces publics afin qu'ils s'hydratent avec de l'eau et non avec d'autres substances."

France Bleu Isère : A cette période compliquée, s'ajoute la disparition du secrétariat d'Etat dédié à la lutte contre l'exclusion sociale. C'est l'une des conséquences du remaniement gouvernemental. Le dossier est désormais sous la houlette du ministère de la solidarité et de la santé. Comment réagissez-vous à cette décision ?

Stéphane Gemmani : "Le signe qui est donné est terrible, au moment où nous traversons la crise de la Covid-19, où des gens vont se retrouver de plus en plus en situation de très grande précarité, le fait de supprimer ce secrétariat qui, plus qu'un symbole, fait qu'on met à disposition un organe supplémentaire à un ministère et qui lui permet de se libérer d'une tâche pour que d'autres personnes travaillent dessus, je trouve sue c'est un signe qui n'est pas encourageant et très mal venu. On ne regarde pas la nécessité humaine, on n'essaie pas de déployer des forces mais on concentre les choses alors que le ministère de la solidarité et de la santé a quand même une préoccupation essentielle qui est la santé aujourd'hui et même si c'est étroitement lié, on ne peut pas tout faire. Ne pas avoir quelqu'un qui est dédié à l'exclusion sociale, ça n'encourage pas les associations et les acteurs de terrain, c'est un manque de reconnaissance aussi par rapport à l'action qui est menée."