L’étude que la Bosch de Rodez attendait : les diesels récents polluent parfois moins que les essences

C'est une étude qui pourrait un peu redorer le blason du diesel. Une comparaison entre des véhicules essence et diesel vient d'être publiée. Attendue depuis plus d'un an à la Bosch de Rodez, elle pourrait donner un peu d'air au site aveyronnais dont la production est en forte baisse.

Les véhicules diesels les plus récents respectent les normes d'émissions et sont moins polluants sur certains critères que leurs équivalents à essence. C’est ce que confirmé une étude rendue publique ce mercredi par l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (Ifpen). Une étude qu’on attend depuis plus d’un an à la Bosch de Rodez. L’usine qui fabrique des injecteurs pour moteurs diesel est plombé par la chute des ventes.

Une étude commandée par le ministère de la Transition écologique

Cinq ans après le scandale du "Dieselgate" qui avait semé le doute sur le marché, le ministère de la Transition écologique a commandé cette batterie de mesures sur huit véhicules de différentes marques et gammes, comparant une version essence et une version diesel équivalente selon différents usages, et choisissant des véhicules de dernière génération mais ayant déjà roulé quelques dizaines de milliers de kilomètres.

Plus de monoxyde et de particules fines avec l’essence

Les émissions de particules fines sont largement supérieures en essence qu'en diesel, jusqu'à 2,6 fois supérieures sur les véhicules les plus lourds. Les émissions de monoxyde de carbone sont aussi supérieures en essence, à 434 mg/km, contre 83 mg/km en moyenne pour les véhicules diesels.

Des différences notables entre les technologies subsistent toutefois. Les émissions d'oxydes d'azote (NOx) nocives et pour lesquelles la France est condamnée chaque année à une amende, sont 2,8 fois supérieures en diesel, à 57 mg/km en moyenne.

Une étude qui est prise avec beaucoup de prudence à Rodez notamment parce qu'il y a quelques semaines, pour la première fois la fermeture du site a été évoqué. Le syndicat Sud explique dans un communiqué : "Nous craignons que cette communication continue à diaboliser le Diesel malgré des résultats plus encourageant que l’essence, particulièrement au niveau des émissions de CO2 pour la lutte sur le réchauffement climatique. Nous sentons bien que n’importe quel résultat qui serait sorti, ils auraient trouvé une raison pour satisfaire les pensées idéologiques d’une frange écologiste. Aujourd’hui les salariés de Rodez sont entrain de payer fortement cette politique gouvernementale contre le Diesel."

Et les salariés de l’usine Bosch de Rodez en appelle au président de la République. "Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe de 15 milliards d’euros pour l’innovation et la relocalisation dans l’industrie, le site de Rodez et ses salariés doivent pouvoir en bénéficier."