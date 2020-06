L'Eure, nouvel eldorado des Parisien.ne.s depuis le déconfinement

Sous l'effet du confinement, beaucoup de Parisiens et Parisiennes songent à se mettre au vert dans les départements limitrophes. L'Eure arrive en deuxième position et les recherches de biens ont augmenté selon une étude du Particulier à Particulier.

Deux mois confinés dans des espaces trop petits, ça a été dur. Résultat, beaucoup de Parisiens et Parisiennes songent à se mettre au vert dans les départements limitrophes. S'ils n'ont pas encore lancé les démarches pour acheter, ils font des recherches, BEAUCOUP de recherches sur les sites d'annonces immobilières.

Le trafic sur le site du Particulier à Particulier explose, selon une étude interne : les recherches de biens ont augmenté de 38% du 11 au 25 mai, pendant les deux premières semaines de déconfinement, par rapport à la même période l'année dernière.

Parmi les départements les plus recherchés, l'Eure arrive en deuxième position. Ophélie, qui travaille dans la communication à Paris, songe de plus en plus à sauter le pas et s'installer dans l'Eure, dont elle est originaire.

Je suis un pur produit normand, Paris, ce n'était pas du tout un rêve !

Ophélie est née à Caen, mais elle a grandi dans un petit village de moins de 300 habitants près du Neubourg (Eure). C'est là qu'elle s'est confinée, chez ses parents, qui habitent une longère : "La maison classique normande !" Devenue étudiante, elle part en apprentissage à Paris, y signe un CDI et s'installe dans un 40 mètres carrés avec son compagnon. Tout semble parfaitement aller et puis, c'est l'annonce du confinement.

Le père d'Ophélie l'appelle tout de suite : "Il m’a dit « Tu rentres ! », j’ai quand même hésité parce qu’au début, je me suis « Allez, ça va durer 15 jours » et en fait, c’est quand même la meilleure décision que j’ai pu prendre, parce que deux mois dans mon appartement à Paris, ça aurait été plus compliqué que d’être en maison ! Tu réapprends à vivre en communauté parce qu’il y avait mes sœurs, donc tu retournes dans un schéma que tu as connu il y a 10 ou 15 ans."

Tu vois ton pouvoir d'achat qui augmente !

La qualité de vie retrouvée fait réfléchir la jeune femme de 27 ans qui, à cette occasion, redécouvre les plaisirs de la campagne. S'acheter des bons fromages, par exemple, qui ne coûtent pas les yeux de la tête : "Je vais souvent chez le fromager à Paris et les prix, c’est même pas comparable, même le primeur, c’est beaucoup moins cher en Normandie donc, déjà, tu vois ton pouvoir d’achat qui augmente et puis, t’as de l’espace, de la verdure, un jardin, tu entends les oiseaux, ce que tu n’entends plus à Paris !"

Pour elle, le télétravail s'est très bien passé, à tel point que sa boîte songe à le généraliser : "Si je suis en télétravail deux jours par semaine, c’est complètement possible de faire pendant trois jours les trajets en train de Rouen ou de Vernon et tu remets un peu le truc en question (...), ça vient comme ça en fait, le cheminement !"

C’est un retour aux sources qui te pousse à mettre des alertes sur leboncoin et seloger !

Quitter Paris, elle y pensait, oui, mais le confinement a été un déclic : "Je l’avais un peu occulté [ce rêve], en raison du quotidien parisien et là, ça te ramène à des choses un peu plus essentielles, c’est un retour aux sources qui a fait du bien, qui te fait réfléchir et qui te pousse à mettre des alertes sur leboncoin, seloger etc. pour voir s'il y a des appartements ou des maisons sympas en Normandie !"

Concernant la généralisation ou non du télétravail, sa boîte lui en dira plus en septembre. D'ici là, Ophélie, avec son compagnon lui-aussi Normand, regarde les petites annonces en rêvant.