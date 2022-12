L'Eure va tester le versement du RSA contre 15 à 20 heures d'activité par semaine

Le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, Olivier Dussopt, l'a annoncé mardi 13 décembre, 19 départements dont l'Eure vont tester une nouvelle formule du revenu de solidarité active avec un accompagnement rénové des allocataires. Ils sont environ 13.000 dans le département de l'Eure à percevoir le RSA. En 2007, l'Eure avait déjà été un des départements pilote pour tester le RSA, en remplacement du RMI (revenu minimum d'insertion).

Un RSA donnant donnant

Le Département de l'Eure a été retenu pour un dispositif, "une sorte de contrepartie, un donnant donnant" explique Stéphanie Auger, vice-présidente du conseil départemental de l'Eure en charge. L'élue y voit "un moyen moteur et incitatif du retour à l'emploi et un vecteur de dignité pour les bénéficiaires". L'allocataire devrait être en situation d'activité quinze à vingt heures par semaine dans une association, une collectivité ou une entreprise. "La personne doit se mettre en situation d'actrice de son rebond professionnel, à partir du moment à nous, tous les partenaires, on se mobilise par tous les moyens pour garantir un accompagnement" abonde Stéphanie Auger.

Du travail gratuit ?

Selon l'élue, cet accompagnement devrait permettre au bénéficiaire du RSA de "se réinsérer dans une activité, ça correspond à deux jours de travail par semaine, pour se redonner goût et se redonner confiance et peut-être aussi découvrir des compétences qu'on imaginerait pas". Stéphanie Auger réfute l'idée d'un travail gratuit :

Le Département de l'Eure devrait cibler des allocataires du RSA "depuis plus de quatre ans" avance Stéphanie Auger, mais "il faut encore affiner". On ne sait pas encore combien d'allocataires seront concernés dans l'Eure. Une réunion doit avoir lieu avec l'État début janvier mais l'expérimentation touchera environ 30.000 personnes en France dans 19 départements.**

