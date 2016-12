2016 : une cuvée mémorable pour les Stéphanois de Green Cup

Huit millions de gobelets vendus cette année dont deux millions pour l'Euro et un chiffre d'affaires en croissance de 60% : Green Cup se souviendra de l'année 2016 ! De quoi attirer les convoitises ?

Vous avez surement dû boire vos bières dans leurs gobelets pendant l'Euro de foot, surtout si vous êtes allés en fan zone. Les gobelets réutilisables de la société stéphanoise Green Cup. Elle avait déjà le vent poupe, cet évènement lui a permis d'accélérer encore.

Elle a vendu 8 millions de gobelets réutilisables et personnalisables cette année. " En termes de notoriété, surtout ça a été très bénéfique, raconte Florian Garnier, le fondateur de l'entreprise. Deux millions de gobelets ont été distribués pendant l'Euro. Nous avons embauché vingt personnes en plus sur cette période et quatre sont restés avec nous ensuite. C'était nouveau pour nous une telle organisation. Nous restons en contact avec l'UEFA pour les prochaines éditions." Et plus si affinité ?

La start-up qui a vu le jour il y a six ans dit fournir plus de 4000 événements dans toute la France. Son chiffre d'affaires devrait approcher les 3 millions d'euros. Un beau résultat quand on sait que les trois fondateurs ont commencé par 400 euros chacun.