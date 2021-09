L'Eurométropole de Strasbourg en déficit de logements neufs

Le secteur des logements sociaux neufs est en flux tendu à l'Eurométropole de Strasbourg. Plus de 22.700 demandes sont actuellement en attente alors que la collectivité n'en créée en moyenne que 1.500 par an. Un déficit qui sera au cœur d'un congrès ce vendredi 17 septembre à Strasbourg.

L'Eurométropole de Strasbourg compte actuellement 3.400 logements vacants. Des habitations fantômes alors que la collectivité ressence 22.700 demandes de logements sociaux. La collectivité fait face à un déficit de logements neufs qu'elle souhaiterait combler par la rénovation d'habitations non-occupées.

Du neuf avec du vieux

Il y a deux ans, Sandra Schaal a hérité de la maison de ses grands-parents à Plobsheim (Bas-Rhin). Une bâtisse de 138m² qu'elle n'a pas voulu revendre par attachement. "Je voulais la louer, mais j'avais peur des travaux car je n'y connais rien", souffle l'enseignante. Et il y avait du travail : la maison date des années 1970, sans norme environnementale, et était alors considérée comme "une passoire thermique".

Les travaux sont estimés entre 150 à 160.000 euros. Un tiers sera pris en charge par les aides d'Etat. Ce qui allège la facture de 50.000 euros. Mais beaucoup de propriétaires restent frileux à l'idée de rénover leurs habitations secondaires. "Il y a le frein des travaux", constate Pauline Doizenet, membre de Urbanis, une structure engagée par l'Eurométropole, pour accompagner les propriétaires dans leurs démarches.

"Ces grands corps de ferme en seconde couronne de l'Eurométropole de Strasbourg qui sont dans la famille depuis des années. Ils ne se lancent pas dans les travaux car cela représentent des frais importants", ajoute la chargée de mission. L'Etat propose pourtant des aides à la rénovation, que vous pouvez retrouver sur des plateformes d'aide, comme Fac'il

Un parc immobilier à flux tendu

Une autre solution existe pour absorber les demandes de logements sociaux : en construite de nouveaux. "Le problème c'est que derrière, plus on va construire, plus on va artificialiser les sols et plus l'impact environnemental sera important", prévient Suzanne Brolly, adjointe à la mairie de Strasbourg en charge de l'urbanisme.

Des exigences environnementales qui ont des conséquences sur les loyers. "Ces nouvelles normes viennent accroitre les coûts de construction, donc vous avez des terrains plus chers, une raréfaction du logement qui accentue la pression", regrette Franck Maire, président du pôle habitat à la Fédération Français du Bâtiment (FFB) du Bas-Rhin.

Les prix des loyers ont augmenté de plus de 20% en cinq ans à Strasbourg selon lui. Une tendance qui risque de s'accentuer dans les années à venir. Mais alors que faire ? "Il faut trouver une sorte de voie médiane entre des villes denses et en même temps le retour de la nature en ville. Mais on doit privilégier les logements malgré tout puisque c'est un besoin fondamental", ajoute le professionnel.

Deux dimensions, logement et environnement, qui seront au centre des débats lors d'un congrès, réunissant professionnels et élus, à la maison de la région à Strasbourg ce vendredi 17 septembre.