L'Europe doit accélérer son harmonisation sociale et fiscale: la présidentielle vue par les frontaliers bas-rhinois

Le Frexit, la sortie de l'euro, voici des thématiques de campagne qui ne rassurent pas les travailleurs frontaliers alsaciens. Ils attendent, eux, davantage d'harmonisation fiscale et sociale.

L'avenir de l'Europe, c'est un thème de la campagne électorale qui touche forcément les 160.000 travailleurs frontaliers qui habitent la région grand Est. Selon les derniers décomptes de l'INSEE, *46.000 d'entre eux travaillent en Allemagne, dont plus de 23.000 Bas-Rhinois.

L'AFAL, association des frontaliers d'Alsace-Lorraine, tenait son assemblée générale ce dimanche 2 avril à Haguenau. La fiscalité, le prélèvement à la source, les retraites, autant de sujets d'inquiétude pour les travailleurs frontaliers, qui regrettent le manque d'harmonisation fiscale et administrative. Même si certains se disent tentés par un vote de protestation lors de l'élection présidentielle à venir, la majorité des frontaliers que nous avons interrogés redoute une sortie de l'Union européenne.

Edgar, Gilbert et Marcel, frontaliers à la retraite, comptent sur davantage d'Europe

Malgré les récents accords conclus entre l'Allemagne et la France, pour les frontaliers à la retraite, toucher une pension et payer des impôts reste complexe. Le prélèvement de l'impôt à la source, qui sera en place dès l'an prochain, inquiète Thierry, 69 ans, qui a derrière lui plus de 18 ans de carrière en Allemagne, dans une dizaine de métiers différents: "je ne vois pas comment ils vont faire! Pour l'instant, j'ai un prélèvement. Après, je vais en avoir six. Eh oui, puisque je touche six retraites! vous voyez la complexité de la chose....!"

Depuis l'an dernier, les frontaliers à la retraite échappent enfin à la double fiscalité, après des années de négociations binationales. Mais les actifs se demandent toujours comment sera appliqué l'imposition à la source. "On ne sait pas encore exactement à quelle sauce on va être mangé", s'inquiète Cédric Rosen, le président de l'AFAL, "l'employeur allemand ne sera pas, lui, appelé à encaisser l'impôt pour les travailleurs frontaliers, puisque légalement c'est impossible". L'AFAL espère en savoir un peu plus en mai, quand le gouvernement précisera les modalités de l'imposition des revenus 2016.

Autres sujets d'inquiétude, enfin, pour ces frontaliers: les contrôles aux frontières, voulues par l'état d'urgence, qui rallongent sérieusement les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail. Et le projet de péage sur les autoroutes allemandes, qui devrait voir le jour en 2019.