L'Europe ouvre une enquête sur les aides publiques à l'aéroport de Béziers et Raynair

L'aéroport de Béziers est dans le collimateur de l'Union européenne. Elle ouvre une enquête sur des aides publiques touchées depuis 2007 et des accords passés avec Ryanair, dont la conformité avec le droit de la concurrence est mise en cause.

L'Union européenne ouvre ce lundi 2 mars une enquête sur des aides publiques versées à l'aéroport de Béziers, ainsi que des accords conclus entre l'aéroport et la compagnie à bas coût Ryanair. Il s'agit de vérifier s'il est ou non en conformité avec le droit européen de la concurrence. La Commission européenne a dans le collimateur des aides au fonctionnement que l'aéroport a touchées depuis 2007 de la part de plusieurs pouvoirs publics, régionaux et locaux. Elle a été saisie d'une plainte déposée par un tiers dont le nom n'a pas été dévoilé.

Aides publiques indues?

Les aides publiques font l'objet d'un suivi strict de la part de l'exécutif européen dans la mesure où elles peuvent apporter un avantage indu à une compagnie au détriment de ses rivaux et par conséquent engendrer une distorsion de la concurrence dans l'Union. Elles sont en principe interdites mais il peut y avoir des dérogations.

Accords avec Raynair

Egalement dans le viseur de la Commission européenne : les accords de services aéroportuaires et de commercialisation conclus entre la compagnie aérienne irlandaise Ryanair et les exploitants de l'aéroport de Béziers pendant la même période. Accords qui auraient pu procurer à Ryanair là aussi un avantage indu sur ces concurrents.

En février 2019, Ryanair annonçait qu'elle quittait Montpellier et déplaçait sa ligne vers Bruxelles-Charleroi à l'aéroport de Béziers Cap-d'Agde. Ligne qui a enregistré 90.000 passagers en 2018 à Montpellier.