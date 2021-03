L'ex-zoo de Pont-Scorff placé en liquidation judiciaire

L'ex-zoo de Pont Scoff a été liquidé par le tribunal de commerce de Lorient, avec poursuite d'activité jusqu'à fin juin, pour permettre à de possibles repreneurs de se mettre sur les rangs. La société Bretagne Zoo était tenue à 70% par l'association Rewild qui comptait faire de l'ancien zoo un centre de "réensauvagement".

L'organisation Sea Shepherd a déjà annoncé vouloir reprendre le site, des zoos seraient également candidats. Les offres peuvent être déposées jusqu'au 30 avril prochain.

Une forte mobilisation, emmenée notamment par le journaliste engagé Hugo Clément avait permis de récolter 700.000 euros pour racheter le zoo il y a un an et demi. Hugo Clément se félicitait alors : "À partir de maintenant, les nouveaux dons permettront de financer les travaux d'aménagement des enclos, les soins les plus urgents pour les animaux mal en point, et le budget de fonctionnement du nouveau centre (salaire des soigneurs, développement du programme de réhabilitation pour les animaux "libérables", etc.)."