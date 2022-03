L'exaspération des entreprises régionales de travaux publics face aux prix du carburant

Vincent Martin, le président de la Fédération Régionale des Travaux Publics explique que le prix du carburant a augmenté de 50% en quelques semaines, alors que les carnets de commandes étaient relativement bons. La hausse du cout de l'énergie devient insupportable pour les entreprises et les salariés.

France Bleu Auxerre : Vous êtes exaspéré ?

Vincent Martin : Oui nous sommes exaspérés quand on voit la flambée rapide des carburants. Nous consommons avec nos engins du GNR (Le gazole non routier utilisé pour les engins mobiles non routiers, notamment dans les secteurs agricoles ou les travaux publics). Il a augmenté de plus de 50% en deux mois. Même chose pour la gasoil pour nos transports de matériaux où là il a augmenté de plus de 30%.

Tout cela devient insoutenable. Nous avons fait des demandes à Bercy à moitié satisfaites par le plan de résilience du premier ministre. Nous demandons le blocage des prix du carburants et le gel de la TICPE (la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques). Nous souhaitons aussi pouvoir renégocier le prix des contrats en cours pour les marchés publics et privés lorsqu'ils n'ont pas de clause de révision de prix.

Il y aussi la question du gaz et de l'électricité pour nos outils industriels où çà représente des coûts considérables pour nos carrières et nos centrales d'enrobé, où les questions se posent sur le maintien ou non des outils de productions.

Il y a aussi l'aspect social...

On sort à peine de la pandémie. On a vécu une crise sans précédent et on se retrouve avec un vrai sujet pour le déplacement de nos collaborateurs pour les trajets domicile-travail. Les salariés ne pourront plus remplir leur véhicule pour venir travailler. On compte 11 000 salariés en région Bourgogne-Franche Comté. On se prend de plein fouet cette hausse de l'énergie. C'est dommage alors que les carnets de commandes étaient plutôt bons en début d'année.

Vous comptez mener des actions comme on l'a vu dans d'autres secteurs ces jours-ci ?

Pour le moment nous alertons le gouvernement, nos parlementaires et les élus des collectivités. On attend des réponses.