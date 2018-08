Rennes, France

L'objectif est louable : faire payer tous les logements HLM au même prix, en fonction de leur taille, pour que les bénéficiaires puissent choisir la zone où ils veulent habiter et ne se rabattent pas sur le quartier le moins cher, par défaut. Sauf que ce qui est annoncé pour la mise en oeuvre de ce loyer unique est jugée peu convaincante par les association de locataires et le parti de gauche, pire, elle les inquiète.

Un loyer plus si unique que ça

La première constatation, le loyer devait être appliqué au mètre carré. Finalement il s'agit d'un loyer en fonction de la typologie (le nombre de pièces) mais aussi de plusieurs critères : un logement ancien sera plus cher qu'un neuf, ce qui semble logique vu que les dépenses en énergie ne sont pas les mêmes. Ensuite, il est question de zones : les logements sociaux de la zone 2 (principalement Rennes et sa petite couronne) seront plus chers que la zone 3 (la grande couronne pour résumer). L'idée de Rennes métropole étant d'inverser le situation actuelle et de permettre aux locataires d'accéder à des logements dans des communes différentes.

Sauf que cette idée de mobilité et de mixité paraît difficile à mettre en place aux yeux de Jean-Paul Tual, conseiller municipal du parti de gauche à Rennes : "Quand bien même quelqu'un aurait envie d'aller dans une commune autour de Rennes plutôt qu'à Maurepas, déjà il faut pouvoir y aller, il y a la question des transports, du travail. Savoir aussi si les différents services qui étaient bien concentrés à Maurepas, au Blosne ou à VIllejean seront aussi accessibles, etc."

Niveau prix, cette mesure se traduit par une baisse des tarifs de 4 % dans la grande couronne mais une augmentation, de 4 % là aussi, pour Rennes et la petite couronne : là où se concentrent la plupart des HLM. Ce qui pose problème pour l'élu du Parti de gauche : "Il a été démontré que le reste à charge (une fois les aides déduites lorsqu'il y en a) était de 6 % par rapport aux revenus des locataires en moyenne et qu'il allait passer à 18 %. Pour une personne qui est à 500 euros par mois, ça fait 90 euros, c'est colossal", explique le conseiller municipal. Les associations s'alarment également de cette augmentation des loyers, "qui concerne 59 % du parc des HLM selon nos calculs" avance Maggie Gaillard de la CNL.

Un système forfaitaire basé sur les APL : "C'est inquiétant"

Autre souci pour le parti de gauche comme les associations : les tarifs ont été calqués sur la prise en charge par les APL. Concrètement, le loyer d'un T2 dans une zone donnée correspond au montant maximum remboursé par les APL. Le reste à charge pour les prochaines années paraît donc incertain pour Yasmina Heligon de l'association Consommation Logement Cadre de vie 35 : "Aujourd'hui, on voit bien que les APL baissent et que l'Etat a décidé de dépenser moins d'argent pour le logement social. Si le loyer unique reste au niveau actuel mais que les APL baissent à nouveau, ça représentera une plus forte augmentation encore pour les locataires."

Les associations reconnaissent malgré tout quelques points positifs comme la requalification de certains logements "par exemple des T3 qui ne correspondaient pas vraiment à des T3 vont devenir des T2" ainsi qu'une enveloppe augmentée pour la réhabilitation des logements. La métropole consacrera 2,8 millions d'euros chaque année aux travaux.

De manière général, Maggie Gaillard regrette la manière de faire : "Tout cela a été décidé sans nous concerter" avant de concéder : "Sur notre demande, la préfecture nous ajoutera à l'observatoire de cette expérimentation." De son côté, Rennes métropole ne souhaite pas réagir à ces inquiétudes pour le moment. L'expérimentation sera menée pendant quatre ans et pourra connaître des ajustements.