L'exploitation d'hydrocarbures sera interdite partout en France, sauf en Béarn

Les députes ont adopté dans la nuit de mardi à mercredi l'article phare du projet de la loi Hulot sur la fin de la production d'hydrocarbures d'ici 2040. En excluant le bassin de Lacq, le Vic-Bilh et Pécorade, dans les Landes.

Les députés ont adopté dans la nuit de mardi à mercredi la mesure phare du projet de loi de Nicolas Hulot prévoyant la fin de la production d'hydrocarbures d'ici 2040. Le projet de loi prévoit d'interdire de délivrer tout nouveau permis d'exploration d'hydrocarbures, liquides ou gazeux. Les concessions d'exploitation existantes ne seront pas renouvelées.

C'est gagné" - David Habib, député du bassin de Lacq

Trois députés béarnais, Jean-Paul Mattéi et Josy Poueyto (Modem-LREM) et le socialiste David Habib s'étaient mobilisés pour exclure le bassin de Lacq et ses milliers emplois de la loi. David Habib ne cache pas sa satisfaction : "c'est gagné. On a obtenu un principe de base, c'est à dire qu'on pourra maintenir l'extraction de gaz à Lacq, au Vic-Bilh et à Pécorade. J'étais très opposé à cette loi de prohibition, mais au delà de la loi il fallait obtenir une dérogation. Ce qui était inimaginable il y a quelques jours. On a donc convaincu le ministre de la nécessité et de la possibilité de maintenir ce droit pour le territoire de Lacq, à continuer à extraire du gaz. C'est une vraie victoire qui nous donne des décennies en terme de perspective économique puisqu'on a 60 à 80 ans de réserves sur le bassin de Lacq, à un volume constant".