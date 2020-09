L'extension des terrasses est prolongée jusqu'à la fin de l'année à Toulouse

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc autorise les bars et les restaurants à étendre leurs terrasses jusqu'au 31 décembre 2020. Une mesure exceptionnelle pour aider les commerçants tiraillés par les mesures sanitaires.

Ce n'est pas une surprise, et la décision était attendue par les professionnels de la restauration et des métiers du bar. Les restaurants et les bars pourront continuer d'étendre leurs terrasses sur la voie publique jusqu'à la fin de l'année 2020.

Le décret d'extension des terrasses, qui prenait fin ce mercredi 30 septembre vient donc d'être prolongé par le maire de Toulouse jean-Luc Moudenc. Une manière "d'accompagner et d'aider" les commerçants "particulièrement touchés par la crise sanitaire" selon le communiqué publié par la mairie.

Pas de terrasses chauffées

En revanche, les chauffages extérieurs ne seront pas autorisés sur les surfaces, même si les températures vont continuer de descendre. Les établissements qui se sont vus refuser leur autorisation "Covid" ne pourront pas la renouveler. A ce jour, deux établissements ont vu leur extension de terrasse abrogée par la mairie de Toulouse.

La mairie de Toulouse annonce également que les contrôles seront renforcés pour veiller au bon respect de l'espace avec les riverains et les piétons, alors que plusieurs associations de riverains militent contre l'extension des terrasses.

Même chose à Foix

La ville de Foix en Ariège autorise elle-aussi depuis juin les extensions de terrasses pour les bars et les restaurants. Elle vient de prolonger toutes ces autorisations jusqu'à la fin du mois d'octobre.