L'Hérault deuxième département le plus attractif de France

Il fait bon vivre dans l'Hérault. Selon le dernier rapport de l'INSEE, le département est le deuxième plus attractif de France, à égalité avec la Haute-Corse et juste derrière la Corse-du-Sud. Le solde migratoire (différence entre le nombre de personnes qui entrent et qui quittent le département) de l'Hérault atteint +1% entre 2014 et 2020.

Le département affiche aussi la plus forte augmentation de population entre 2014 et 2020 : près de 82 000 personnes supplémentaires (naissances et installations). Soit une hausse de 1,2% en moyenne par an, à égalité avec la Gironde, la Loire-Atlantique et la Haute-Garonne. La population héraultaise augmente toutefois un peu moins vite qu'avant : c'était +1,4% entre 2009 et 2014.

Montpellier et Béziers attractifs

Montpellier est la ville qui enregistre la plus forte croissance de population dans le département, avec une hausse de +1,5% par an, soit 11 300 habitants supplémentaires chaque année.

La préfecture de l'Hérault est aussi la ville la plus attractive de la région Occitanie, avec un solde migratoire de 1%. Béziers pointe à la deuxième position, avec un solde migratoire de +0,9%.