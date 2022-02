L'Hermione va rester en cale sèche au port de Bayonne jusqu'en janvier 2023

Les travaux sur la voute arrière de L'Hermione, réplique de la frégate de Lafayette, commencent le 14 février et vont durer près d'un an, en cale sèche à Anglet, dans le port de Bayonne.

Nouveau prolongement des travaux pour la frégate L'Hermione. Dorénavant, l'association qui gère cette réplique d'un navire de guerre du XVIIIe siècle pense reprendre le large d'ici janvier 2023. Initialement prévu au printemps 2022, le délai du chantier est rallongé car il faut renouveler une petite dizaine de pièces en bois attaquées par des champignons, situées sur la voute arrière du bâtiment. Un chantier en cale sèche, au port de Bayonne, qui sera ouvert au public.

Deux espèces de champignons attaquent le bois

Après une inspection quasi complète du bateau qui dure depuis mi-septembre, la réplique du trois-mâts qui a transporté marquis de La Fayette aux États-Unis en 1780, entame des travaux lundi 14 février.

L'objectif : renouveler des pièces de bois situées sur la voute arrière du bâtiment, affaiblies par deux espèces de champignons, le polypore et le lenzite. "Les investigations qu'on a faites nous ont permis de connaitre à 90% le nombre de pièces et la nature des pièces de bois à changer", avance Jean-Philippe Houot, le maître d'œuvre. "Ils ont abimé six membrures, ou couples. Et aussi une partie arrière de la carlingue, la carlingue étant une structure longitudinale, comme une sorte de contre quille secondaire à l'intérieur du bateau, ajoute l'employé de l'entreprise Yacht Concept.

Mais pour atteindre ces pièces, il faudra "déshabiller" le bateau, et enlever un grand nombre de pièces qui façonne l'enveloppe du bateau, les bordés.

Ces champignons ont pu se développer à cause d'un manque de ventilation dans cette zone précise, causée par un empilement de pièces de bois "sur un, deux, voire trois mètres de largeur". Le but va être de régler le problème de cette zone insuffisamment ventilée, pour "qu'aucun autre champignon n'ait envie de s'installer dans le futur."

Le bois de la voute arrière du bateau, abimé par les champignons. © Radio France - Simon Cardona

Un chantier à trois millions d'euros

Le coût du chantier est estimé à trois millions d'euros. Avec une économie basée sur le tourisme, l'association Hermione - La Fayette qui gère le navire compte étendre les visites aux travaux. "Pour qu'on puisse avoir un public différent de Rochefort, leur permettre de voir les formes du bateau qui sont sous l'eau d'habitude, raconte Marc de Briançon, vice-président de l'association Hermione - La Fayette. Et puis c'est toujours intéressant de voir toute cette structure désossée, et voir les charpentiers travailler." Depuis la mi-septembre, le bateau a attiré 16.500 visiteurs.

La main d'œuvre locale devrait aussi être sollicitée. "On veut faire de la formation sur ce chantier, transmettre le savoir-faire unique sur ce bateau, ajoute Marc de Briançon. On va proposer à des jeunes de suivre les travaux, notamment ceux des charpentiers." Une cinquantaine de personnes doivent travailler pendant un an à la réparation de L'Hermione.

Les visites reprennent samedi 12 février, mais les travaux commencent deux jours plus tard. L'entrée coûte 9€. Aucun billet n'est vendu sur place, mais il est possible de s'en procurer l'Office du tourisme ou bien sur son site internet.