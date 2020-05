VIDÉO - Déconfinement : reprise progressive à partir du 15 mai sur le site PSA de Sochaux

La date était attendue. Parfois redoutée. Elle est enfin tombée. L’usine PSA de Sochaux redémarrera sa production le vendredi 15 mai de façon progressive et sécurisée, avec une demi équipe, constituée de près de 700 opérateurs volontaires, sur la ligne des 308. L'autre ligne suivra plus tard.

Le Nord-Franche-Comté industriel s'apprête à se réveiller, tiré par l'usine PSA de Sochaux qui annonce un redémarrage très progressif et sécurisé de la production à partir du 15 mai.

Une demi équipe constituée de près de 700 opérateurs volontaires sera mobilisée en trois vagues, entre le vendredi 15, le lundi 18 et le mardi 19 mai, sur la ligne qui produit la 308. L'autre ligne (3008, 5008, Opel Grandland et hybride rechargeable) suivra plus tard.

"Grâce à un protocole sanitaire renforcé, validé par les partenaires sociaux et confirmé par un audit, nous pouvons sereinement reprendre la fabrication de nos véhicules le 15 mai, de façon progressive et sécurisée", indique Stéphane Dubs, le directeur de l'usine de Sochaux. "Une reprise d'activité tirée par l'activité commerciale qui est notre second critère (après celui de la santé des collaborateurs)" ajoute la direction.

On ne connait pas la cadence de ces premiers jours de production. "Il va falloir expérimenter avec finesse les nouvelles contraintes sanitaires" explique Christelle Toillon de la CFE CGC qui se "félicite de cette reprise d'activité pour l'entreprise et le bassin d'emploi dans une crise économique qui ne fait que commencer" .

Pour Force Ouvrière, "cette reprise devra se faire avec des équipes renforcées et à allure restreinte, pour valider le protocole sanitaire sur le terrain, en grandeur réelle". Même sentiment de la CFDT pour qui "cette reprise permettra de juger le protocole au fil de l'arrivée des salariés pour le faire évoluer".

La CGT a émis un avis défavorable à cette reprise prématurée à ses yeux, "car un déconfinement trop hâtif risque de provoquer une deuxième vague de la pandémie".

Lors du CSE, la direction a également annoncé une généralisation du télétravail pour les salariés des bureaux et des études. Pour la CFDT, "le dialogue social devra être prépondérant pour que ce projet ne débouche pas sur un échec pour les salariés concernés".