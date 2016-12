L'histoire du garage de la Teste où tout est moins cher qu'ailleurs

Autour du Bassin d'Arcachon, il existe un garage où le client paye moins cher les réparations de sa voiture. Le Motor Garage a été créé par une association qui dépanne les habitants les plus fragiles.

A la Teste-de-Buch une association a ouvert en 2016 le Motor Garage, un garage solidaire. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une voiture neuve ni même parfois d'aller chez le garagiste. D'où l'idée du garage solidaire qui s'adresse uniquement aux demandeurs d'emplois, aux bénéficiaires des minimas sociaux, aux étudiants et autres retraités. Ici on paye environ 50 % de moins que dans un garage classique.

Aujourd'hui certains n'ont plus les moyens d'aller dans un garage classique. Nous on les aide. On leur permet de continuer à aller au travail et à vivre normalement. — Mickael Vandellos