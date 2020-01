L'hommage au délégué CGT décédé dans l'accident du travail à la sucrerie de Pithiviers-le-Vieil

Pithiviers-le-Vieil, France

Certains de ses collègues, à l'usine ou au syndicat CGT, sont venus ce matin lui rendre un dernier hommage : Eric Laurin, le salarié de 56 ans décédé lors d'un accident de travail à la sucrerie Cristal Union de Pithiviers-le-Vieil survenu le 25 décembre, a été inhumé ce jeudi matin au cimetière de la commune. Le Parquet d'Orléans a ouvert une enquête préliminaire pour faire la lumière sur ce drame : on sait seulement qu'Eric Laurin a fait une chute depuis une passerelle de 10 mètres de hauteur, dans l'atelier cristallisation.

Eric était très attaché aux questions de sécurité"

Eric Laurin était une figure de la sucrerie et même du groupe Cristal Union, où il était délégué du personnel CGT. Il fut aussi secrétaire du CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : cette instance a été supprimée en 2017 au profit du CSE, comité social et économique), ce qui ajoute à l'incompréhension des ses collègues. "Il avait 35 ans de boîte, c'était quelqu'un d'irréprochable au niveau des règles de sécurité dans l'entreprise, souligne Camal Charouf, militant CGT à la sucrerie de Toury, un autre site du groupe Cristal Union. Après, on ne sait pas les circonstances, on verra ce que dira l'enquête, mais c'est très mystérieux et forcément choquant."

"Je pense que sur l'ensemble des sites de Cristal Union, tout le monde est très choqué par cet accident du travail, confirme Frédéric Rebyffé, délégué central CGT au sein du groupe. J'ai côtoyé Eric pendant de longues années, on a mené des négociations ensemble, notamment lors du rachat des sucreries de Pithiviers-le-Vieil et de Toury par Cristal Union en 2012, c'était à l'époque du groupe Vermandoise. Il était un représentant très personnel très apprécié et très attaché aux questions de sécurité, ce n'était vraiment pas un débutant."

Chaque année, il y a 600 morts dans des accidents du travail en France"

A l'incompréhension s'ajoute aussi une certaine colère. "Ce n'est malheureusement pas le premier accident mortel dans le groupe Cristal Union, déplore Frédéric Rebyffé. Au niveau de la sécurité, il y aura peut-être des enseignements à tirer. Mais ce n'est pas seulement notre groupe qui est touché, il faut rappeler qu'il y a environ chaque année 600 morts dans des accidents du travail en France. Ce serait bien que ça s'arrête."

En octobre 2018, un homme de 59 ans était décédé à la sucrerie de Corbeilles-en-Gâtinais, un autre site du groupe Cristal Union. Il avait été retrouvé en arrêt cardiaque sous une benne. Les syndicats affirment n'avoir jamais eu les résultats de l'enquête qu'avait alors ouverte la gendarmerie...