L’hommage du groupe chambérien Blackstage aux « non-essentiels »

C’est un drame qui a touché les quatre musiciens du groupe chambérien Blackstage, ils en ont fait un titre, Alysson, mis en ligne sur Youtube : le 16 novembre, Alysson Jadin a mis fin à ses jours à Liège en Belgique. Son activité de barbière créée cet été connaissait des difficultés financières. Le dimanche suivant, 150 personnes se sont rassemblées à Liège, malgré l'interdiction, pour lui rendre hommage. Elle est devenue le symbole de tous les indépendants contraints de fermer durant la crise sanitaire et de tous ceux que les gouvernements belge et français ont appelés les « non-essentiels ».

Le suicide d'Alysson Jadin mi-novembre à Liège a ému toute la Belgique et même au-delà. © Maxppp - STEPHANIE LECOCQ/EPA/Newscom/

"Avant de connaître cette histoire, je me posais beaucoup de questions sur les conséquences dramatiques post-confinement", explique Stéphane Col qui a écrit la chanson, "je me disais 'il va y avoir de suicides. L'histoire d'Alysson est arrivée juste après et ça m'a poussé à faire cette chanson".

On a reçu un mail de la maman pour nous dire que la chanson était superbe et qu'elle était touchée.

Il a écrit les paroles, et les a publiées sur Facebook. L'un des guitaristes de Blackstage Sylvain Peyras l'a incité à aller au bout. Il y a eu la musique puis les arrangements, l'enregistrement, et la publication sur leur page Facebook et sur Youtube. "J'ai été contactée par la dame qui s'occupe de l'association au nom d'Alysson en Belgique", explique Stéphane Col. "Et puis on a reçu un mail de la maman pour nous dire que la chanson était superbe et qu'elle était touchée. On n'imaginait pas que ça remonterait jusqu’à eux. Ça nous a touché nous aussi".

Se faire étiqueter "non-essentiels", ça fait mal.

" Beaucoup de commerçants, artisans, indépendants, artistes, restaurateurs... vivent actuellement la même situation d'inquiétude et de désespoir, beaucoup peuvent s'identifier et se reconnaître dans cette histoire ", écrit le groupe sur son blog. Autant d'activités "non-essentielles" fermées pendant les deux confinements et pour certaines toujours à l'arrêt.

"Se faire étiqueter comme non-essentiel, quand on prend le sens des mots, ça veut dire qu'on sert à rien", constate Stéphane Col. "Quand on prend ça en pleine face ça fait mal. Le plus dur à accepter c'est que ça dure et que tout le monde n'est pas dans le même bateau. Vous allez en ville, au supermarché, tout le monde est dehors, tout le monde travaille."

Stéphane Col essaie de regarder à plus long terme. Il profite de l’absence de dates de concerts pour écrire un prochain album, et prend "ce qu'il y a à prendre". L'association savoyarde Zicomatic lui a permis de faire trois concerts dans des foyers pour personnes handicapées. "J'ai pris de belles leçons de vie. Je suis allé dans un foyer où les gens n'étaient pas sortis de leur chambre depuis quatre mois, ils avaient le sourire. Ça nous remet bien à notre place. "