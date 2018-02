Le propriétaire du Grand Hôtel et de nombreux autres immeubles à Bordeaux va reprendre en franchise les magasins Galeries Lafayette des villes moyennes de province. Un nouveau coup d'éclat pour l'homme d'affaires bordelais parti de rien et devenu aujourd'hui la 130e fortune de France.

La nouvelle aventure de l'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon. Sa holding, la Financière Immobilière Bordelaise, va reprendre en franchise 22 magasins Galeries Lafayette. Dans la région, il va notamment reprendre les Galeries à Libourne, Agen, Bayonne, Dax, La Rochelle, Angoulême et Niort. Michel Ohayon est spécialisé dans l'immobilier commercial et hôtelier. Parti de rien, il est aujourd'hui à la tête d'un empire.

Une boutique de vêtements à Mériadeck

Michel Ohayon dit parfois : "Quelqu'un qui n'a rien mais qui ose... peut tout avoir". Ce pourrait être sa devise car celui qui est arrivé à l'âge de deux ans de Casablanca à Mérignac a osé. Et il a fait fortune en sentant avant les autres le potentiel bordelais. Sa première affaire, c'est une boutique de vêtements pour hommes à Mériadeck. Il comprend deux choses. Bordeaux va se réveiller et les grandes marques vont s'imposer. Il rachète des immeubles en mauvais état mais très bien situés et les loue aux enseignes. Il a aujourd'hui rénové une soixantaine d'immeubles à Bordeaux. C'est lui qui a relancé le Grand Hôtel place de la Comédie. Il compte refaire la même chose place Gambetta dans l'ancien Virgin. Sa méthode, Michel Ohayon l'a appliquée dans d'autres villes de France et à l'étranger. Récemment, il s'est lancé dans l'oenotourisme à St-Emilion au château Trianon où il veut construire un hôtel de luxe. A 55 ans, le fils de marchand de tissus possède la 130ème fortune de France estimée à 650 millions d'euros.