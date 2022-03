L'hôpital d'Orléans fait sa promotion dans le métro parisien

Depuis le 9 mars et pour quelques jours encore, le CHR d'Orléans s'affiche en grand sur les murs du métro et du RER, à Paris. L'hôpital s'est acheté une campagne de publicité dans l'idée d'attirer des candidats sur Orléans et notamment des infirmiers et infirmières.

Les Orléanais, qui ont emprunté récemment le métro à Paris, sont forcément tombés dessus. Le CHR d'Orléans fait actuellement une campagne de promotion sur les murs du métro et RER.

Un hôpital moderne dans un cadre de vie d'exception

Un hôpital moderne © Radio France - Cyrille Ardaud

Cette campagne de pub et de recrutement se décline en trois affiches mais un seul message : le CHR d'Orléans recrute ! " On a mis en avant la modernité de notre hôpital et de nos plateaux techniques mais aussi le cadre de vie dans le Loiret" explique Olivier Boyer, le directeur de l'hôpital d'Orléans. Sur l'une des affiches, on découvre donc un coucher de soleil sur la Loire et ses bateaux " On sait que le mouvement de départs des parisiens s'est accéléré depuis la Covid donc on joue là dessus pour intéresser, pour attirer" confirme Olivier Boyer.

Les atouts de l'Orléanais mis en avant par le CHR © Radio France - Cyrille Ardaud

En 2021 déjà, l'hôpital d'Orléans avait mené une campagne similaire. Et les retours étaient plutôt positifs affirme Olivier Boyer. " On a des CV qui arrivent, ils sont mis sur une plateforme commune et cela permet à tous les chefs de service de s'en saisir et de prendre des contacts". Et tout contact est bon à prendre quand on sait qu'actuellement, il y a une centaine de postes d'infirmiers vacants à l'hôpital d'Orléans.

Sur le coût de cette campagne, le directeur de l'hôpital explique qu'il n'a pas les chiffres en tête. " Mais, je sais que la RAPT a été sympa avec nous sur les tarifs. Elle est sensible à la question des soignants et aussi à la problématique de notre région qui est encore plus touchée que les autres par la désertification médicale."

Une nouvelle campagne spéciale CHU ?

D'ores et déjà, l'hôpital a programmé une autre campagne de promotion à Paris, en mai prochain, pour mettre en avant la transformation du CHR en CHU, Centre Hospitalier Universitaire. Le premier Ministre a confirmé cette évolution en février dernier et on attend maintenant les modalités pratiques. " Ce sera évidemment un argument d'attractivité en plus" reconnait Olivier Boyer.