L’hôpital de Bastia dans le rouge !

Le climat social reste tendu à l'hôpital de Bastia. Ce lundi, à l'appel de la CGT, une cinquantaine d'agents se sont invités à la réunion du conseil de surveillance. Ils menacent d'entamer une grève de la faim si l’État ne comble pas les 50 millions d’euros de déficit de l’établissement.

Un trou de 50 millions d’euros

La CGT de l’hôpital de Falcunaghja à Bastia est à nouveau montée au créneau pour rappeler la situation financière catastrophique de l’établissement hospitalier. L’hôpital de Bastia accuse 50 millions d’euros de déficit dont 29 de dettes aux fournisseurs, qui pour certains d’entre eux refusent toute nouvelle commande tant que les précédentes ne seront pas honorées. Pour la CGT c'est la santé des patients qui est en jeu à travers la préservation des emplois et le plan de rénovation et d'investissement de l'établissement.

Chantal Risticoni, déléguée CGT : « Ce n’est pas la première fois qu’on vient, on est là pour la prise en charge des patients, or elle n’y est pas, la qualité des soins et la sécurité n’y sont plus. Ni au niveau de la direction, ni de l’ARS, ou du conseil de surveillance, et du politique, personne ne veut nous entendre ! Monsieur le directeur fait ce qu’il peut, il a proposé un financement, il était bien obligé de proposer quelque chose... Monsieur Barsacq à l’ARS nous a reçu plusieurs fois, les politiques on ne les a jamais vu, on vous prévient, on veut des réponses rapides, on veut que tout le monde prenne conscience que nous sommes déterminés ! »

La grève de la faim comme arme

Josette Risterucci, déléguée CGT : « Les propositions que nous avons fait il y a deux ans n’ont pas été suivies d’effets, ce qui a été voté par le conseil s’avère inapplicable. On demande ni plus ni moins que des financements à 100% depuis plus de 4 ans. Ce qui n’est pas acté et refusé par le ministère. Nous avons besoin d’investissements, de payer nos fournisseurs, régler le déficit cumulé et pas de nous donner 3 à 4 millions d’aide en trésorerie de temps en temps…Aujourd’hui la situation est extrêmement grave, on a passé un été d’horreur, on va être en grève de la faim dans le hall de l’hôpital ! »

« Les décisions financières doivent être mesurées » Gilles Barsacq, directeur ARS de Corse.

Les syndicalistes ont interpellé les membres du conseil de surveillance, à commencer par l'agence régionale de la santé, accusée de mettre en danger la santé et la sécurité des patients et des employés. Ce lundi les discussions ont permis d'avancer sur le renouvellement des CDD, mais le volet financier sera évoqué ce mardi soir lors d'une nouvelle rencontre. En cas d’échec, la CGT appelle à la grève de la faim. Gilles Barsacq, le directeur de l’ARS : « Il y a une demande de fond qui ne peut pas être traitée sur une réunion comme celle-là, on est sur un complément par rapport au premier financement obtenu de 29 millions en cours, une demande qui serait de l’ordre de 40 millions supplémentaires. Elle doit s’inscrire dans une structuration des priorités, une réflexion sur ce que l’on est capables de faire et dans quel ordre et ensuite de porter un dossier à peu près complet pour le ministère. On peut toujours comprendre l’inquiétude de personnels investis dans leurs missions, la fonction de soin, il faut aussi que tout le monde comprenne que les décisions financières doivent être mesurées et fondées sur des dossiers constitués. »