L’hôpital de proximité d'Uzès dans le Gard manque de personnel

Une trentaine de salariés manquent à l'appel à l'hôpital de proximité d'Uzès (Gard). La qualité de l'accueil et des soins ne sont pas remis en cause mais la situation n'est plus viable à terme. On se démène pour trouver des solutions.

Une trentaine de salariés manquent à l'appel à l'hôpital de proximité d'Uzès (Gard). La qualité de l'accueil et des soins ne sont pas remis en cause mais la situation n'est plus viable à terme. Labellisé récemment hôpital de proximité, l'établissement a besoin de 10 infirmièr.e.s, 21 aide-soignant.e.s et 2 kinésithérapeutes. On se démène pour trouver des solutions, notamment via la presse spécialisée et les réseaux sociaux.

La qualité des soins garanties

La qualité des soins et de l'accueil ne pâtissent pas de cette carence - provisoire on le souhaite - de personnel. Pas de tension mais il ne faudrait pas que la situation perdure. La présidente de la commission médicale d'établissement, Michèle Bonatoud, l'assure "malgré la crise Covid le personnel est toujours présent et assure le maintien d'une activité de haut niveau".

"Pas d’inquiétude, mais...". Alors on se démène pour rallier à la bonne cause d'un service public essentiel pour le pays Uzètien. Presse spécialisée, réseau sociaux la chasse est ouverte pour dénicher les perles rares et on a quelques avantages à faire valoir. "Une équipe solidaire " explique Bérangère Herail, la directrice des soins. "_Nous favorisons aussi la formation continue et offrons la possibilité d'avoir recours à des heures supplémentaires défiscalisée_s".

Pas de tension à l’hôpital d'Uzès (Gard) mais il ne faudrait pas que cela dure. Copier

Nous ne sommes pas à plein régime dans nos Ehpad

Cette carence en personnel a quand même quelques incidences pour le bon fonctionnement - par exemple - des 10 Ephad gérés par l'hôpital d'Uzès, explique son directeur, Jean-Luc Montagne : "sur les deux dernières structures (Euzet-les-Bains et Fons-sur Lussan), nous ne pouvons, faute de personnels - nous ne pouvons avoir un effectif de résidant complet". L'hôpital d'Uzès a mis en place des listes d'attente. "Ce qui est bien dommage".