L'hôpital de Saint-Nazaire fonctionne normalement tout l'été mais à flux tendu

Très peu de fermetures de lits et un personnel quasi au complet, l'hôpital de Saint-Nazaire aborde plus sereinement la saison critique de l'été, mais "on reste sur une ligne de crête, c'est un équilibre précaire"

De Pornic à Piriac, la population est multipliée par deux entre juillet et août. Le seul hôpital qui ne va pas ou peu fermer de lits et qui va continuer à fonctionner intégralement 24h/24 dans le secteur, c'est le centre hospitalier de Saint-Nazaire.

Une centaine de lits fermés dans les hôpitaux voisins

L'équation estivale est pourtant, comme tous les ans, infernale : davantage de monde donc davantage de patients avec des urgences qui passent de 170 consultations par jour à quasiment 300. Sans compter le personnel en congé et les hôpitaux environnants qui, eux, ferment des lits à la pelle. "Une centaine de lits notamment en soins de suite seront fermés cet été de Savenay à Guérande", explique le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire, Julien Couvreur.

Ça fait ensuite effet boule de neige. "Il n'y a pas ou très peu de débouchés pour nos patients. Une fois opérés, ils sont contraints de rester chez nous ce qui créer l'embouteillage". Mais l'hôpital aborde le pic de l'été avec plus de sérénité que l'an dernier et contrairement à beaucoup d'autres va maintenir son activité.

Moins d'absentéisme et davantage d'embauches

D'abord, il y a moins d'absentéisme, "l'an dernier, le personnel était à bout de force après deux années de covid", détaille encore le directeur. Autre facteur : "notre établissement est attractif, nous avons recruté cette année une vingtaine d'équivalent temps plein, c'était dix l'an passé". Le recrutement sauve la mise avec pas moins d'une cinquantaine de personnes embauchées rien que pour ces deux mois d'été. Ce sont des jeunes diplômés, des renforts venus de Nantes ou des mutations.

"Il nous manque 4 ou 5 personnes pour être au complet, on fera appel aux intérimaires. Mais pour donner un ordre d'idée, l'an dernier, il nous manquait une quinzaine de personnes", précise Céline Guillaud, directeur des soins dans les centres hospitaliers de Saint-Nazaire, Guérande et le Croisic. C'est elle qui gère tout le personnel paramédical comme les infirmiers ou les aide-soignants.

les Urgences ouvertes mais sur une ligne de crête

Résultat : "seulement" une dizaine de lits restera fermé cet été dans le service pneumologie. Pour le reste, l'hôpital maintient ses capacités de la médecine à la chirurgie en passant par l'obstétrique et donc les Urgences vont pouvoir tourner à plein régime. "200 patients déjà le week-end dernier, l'été s'annonce chaud, on est déjà contraint de prioriser les patients en fonction de la gravité", tempère Antoine Pellerin, le chef des urgences. Car le personnel n'est pas extensible sans parler des locaux "très réduits par rapport à la fréquentation, encore plus l'été". On comprend vite que les Urgences sont toujours sur une ligne de crête, l'équilibre est précaire.

L'hôpital va fonctionner normalement, mais ça reste tendu. "Eviter les urgences au maximum", Julien Couvreur, directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire © Radio France - Hélène Roussel

L'hôpital préfère prévenir : les temps d'attente cet été aux Urgences seront comme toujours très longs et "on se prépare comme d'habitude à soigner plusieurs patients en même temps, à devoir prendre des décisions rapidement". Alors oui, les Urgences restent ouvertes et vont fonctionner tout l'été, nuit et jour, 7/7, mais il suffira d'un grain de sable pour tout enrayer. Moralité ? les usagers sont appelés à un peu de bon sens pour éviter de saturer les urgences.

Certains généralistes seront disponibles en ville, il y a toujours SOS médecin et "pensez aussi à tous les Caps, les centres d'accueil et de soins qui bordent notre territoire" supplie le directeur de l'hôpital. Message reçu : à moins d'une urgence vitale, éviter d'engorger l'hôpital.