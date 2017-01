L'hôpital de Tulle sort du rouge en 2016 après un déficit de 4 millions d'euros en 2015

L'hôpital de Tulle présentera en 2016 un budget quasiment en équilibre. Fin 2015 il affichait pourtant un déficit de 4 millions d'euros. De meilleures recettes, des restructurations et une aide exceptionnelle lui ont permis ce tour de force.

L'hôpital de Tulle peut respirer. En 2015 il affichait un déficit de 4 millions d'euros. L'Agence Régionale de Santé avait alors sommé l'établissement de faire des efforts budgétaires. Dont acte. Le directeur et le conseil d'administration de l'hôpital ont annoncé ce mardi que l'exercice 2016 s'achevait avec un déficit réduit à 1,3 millions d'euros. Qui plus est, le président du conseil d'administration, Bernard Combes, a obtenu de l'ARS une aide exceptionnelle supplémentaire, d'un million d'euros, qui permet donc de réduire ce déficit à 300 000 euros, sur un budget de presque 90 millions d'euros.

Regroupement de la chirurgie et des consultations

Mais il a fallu pour en arriver là conduire plusieurs restructurations. Ce fût notamment le cas de la pédiatrie où le nombre de lits a été réduit de 12 à 6. Et ces restructurations vont se poursuivre en 2017 avec en particulier le regroupement de la chirurgie avec la création d'un service de 25 lits; idem avec le regroupement de toutes les consultations externes sur un seul plateau, au deuxième étage. Un projet de groupement des lits de soins palliatifs est également prévu en 2017. Tout cela "sans réduction d'effectifs" assure le président du Conseil d'administration Bernard Combes. "On perdra peut-être des lits à cause des restructurations mais il n'y aura pas de pertes d'emplois".

Développement de la télémédecine

D'autres projets verront également le jour en 2017, qui doivent eux aussi contribuer à assurer l'avenir financier de l'établissement. Ainsi du développement de l'hospitalisation à domicile et de la chirurgie ambulatoire; le développement de la télémédecine en particulier pour les plaies et la cicatrisation; la mise en place d'une cellule de recrutement pour trouver plus facilement de nouveaux médecins et ainsi avoir moins recours à des intérimaires; enfin, une révolution pour les patients avec la mise en place de la plateforme E-patient, qui permet de prendre rendez-vous via internet.