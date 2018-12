L'hôpital de Valence paye trop cher ses médecins remplaçants d’après la cour régionale des comptes

La cour régionale des comptes pointe du doigt le montant exorbitant des dépenses "d'intérim médical" à l’hôpital de Valence. Trois millions d'euros rien que pour l'année 2016. Ces médecins remplaçants sont payés bien plus chers que les titulaires.

Valence, France

La cour régionale des comptes vient de publier son rapport sur les comptes et la gestion de l’hôpital de Valence entre 2011 et 2016. Un bon point, les magistrats notent que les finances de l’hôpital étaient dans le positif entre 2013 et 2015. Mais depuis 2016, le déficit s'est creusé. Il était cette année là de deux millions sept cent mille euros. Un déficit que la cour rapproche des trois millions d'euros dépensés en 2016 rien que pour payer les médecins intérimaires.

Près de cinq mille euros pour une semaine de travail

Les magistrats notent que les dépenses d'intérim médical ont plus que doublé en 2 ans entre 2014 et 2016, du fait "de rémunérations sans commune mesure avec celles des praticiens hospitaliers titulaires". Un médecin intérimaire a par exemple été rémunéré près de cinq mille euros pour une semaine de travail en avril 2017. Ce sont surtout des anesthésistes et des urgentistes qui interviennent ainsi en médecins mercenaires.

Des failles dans le système

La cour régionale des comptes souligne aussi que certains médecins titulaires profitent de failles dans le système. Plusieurs cas sont cités de titulaires à temps partiel dans des hôpitaux voisins (Romans ou Montélimar) qui viennent effectuer des remplacements en intérim à Valence à des salaires bien plus élevés.

Même chose pour des titulaires qui demandent à bénéficier de longs congés pour convenances personnelles, dans le but non déclaré de travailler dans d'autres établissement pour une charge de travail moins lourde et une meilleure rémunération.

Comme le Dr B (cité dans le rapport) placé en disponibilité en mai 2017 mais qui est venu comme médecin contractuel à Valence cette même année. Pour 31 jours de travail effectués entre avril et octobre au CH Valence, il a touché 21 mille euros. Quatre fois plus que le salaire normal pour un mois de travail précise la cour des comptes.

L’hôpital boycotté

Un cercle vicieux que l’hôpital a essayé de rompre en appliquant le texte mis en place par le gouvernement il y a deux ans afin d'encadrer justement ces salaires hors normes demandés par les remplaçants. Mais selon certaines sources, les médecins remplaçants auraient alors refusé les contrats à Valence et les agences spécialisées d'intérim auraient boycotté le CH de Valence.