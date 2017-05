L'Hôpital des nounours rouvre ses portes à la faculté de médecine de Nancy

Depuis jeudi 11 mai, les élèves de maternelle peuvent soigner leur peluche à l'hôpital des nounours. Ce sont des étudiants en médecine "nounoursologues" qui s'en chargent à la faculté de médecine de Nancy. L'initiative permet de dédramatiser l'effet "blouse blanche" chez les enfants.

L'hôpital des nounours a rouvert ses portes, ce jeudi 11 mai, à la faculté de médecine de Nancy. Jusqu'à mardi 17 mai, 840 élèves de grande section maternelle de Nancy pourront soigner leurs peluches à l'hôpital des nounours. Un événement mis en place dans plusieurs villes par l'Association nationale des étudiants en médecine de France. A Nancy, c'est l'association des Carabins de Nancy et la mairie s'en occupent. L'initiative permet de faire découvrir le milieu hospitalier aux jeunes enfants et de dédramatiser l'effet "blouse blanche". Les étudiants en médecine qui animent les ateliers apprennent aussi à s'adresser au jeune public.

Ce jeudi 11 mai, les élèves de l'école élémentaire Placieux de Villers-lès-Nancy ont pu faire, avec leur peluche, un petit parcours hospitalier. D'abord, il faut présenter la peluche pour établir un faux carnet de santé. Une cinquantaine de Nounoursologues participent à l'évènement en accueillant ces jeunes élèves. Ils sont étudiants dans les écoles de médecine, de pharmacie, de kiné, de dentaire ou encore d'orthophoniste. Ils se répartissent dans plusieurs salles en fonction de leur spécialité.

Les carnets de santé des peluches distribués aux élèves de maternelle © Radio France - Seina Baalouche

La petite Valentine, élève en grande section maternelle à l'école Placieux, est venue à l'hôpital pour faire diagnostiquer sa peluche qui "a mal à sa patte parce qu'elle est tombée en vélo" raconte-elle. Au service radiologie, Alicia Martin, étudiante en 2ème année de médecine à la faculté de Nancy, effectue une IRM sur Emile, le nounours de Valentine et lui explique que l’appareil "va prendre une photo pour voir si la [ Emile] a un os cassé". C'est la première fois que cette jeune médecin en devenir participe à l'opération :

Les étudiants de médecine préparent les élèves de maternelle pour l'opération des peluches © Radio France - Seina Baalouche

Avant d'accueillir les élèves de maternelle à la faculté de Nancy, les étudiants bénévoles se sont rendus dans les écoles pour savoir ce que les enfants pensaient de l'hôpital. Daphnée Demogeot, étudiante et vice présidente de l'association des Carabins de Nancy, raconte :

On se rend compte que pour beaucoup d'enfants, l'hôpital représente des choses tristes comme les cancers, les comas... Il y en a qui n'ont pas forcément l'habitude de voir des médecins, ils ne savent pas forcément ce que c'est. Du coup, le but c'est de leur faire penser que l'hôpital est un lieu où les gens sont présents pour les aider. Et ici, étant donné que ce sont eux qui amènent leurs peluches, c'est un peu comme s'ils se mettaient dans la position du parent. Ils doivent rassurer la peluche. Et un jour, ils sauront réagir et d'une certaine façon se rassurer eux-même parce que ça les effraiera beaucoup moins." Daphnée Demogeot - étudiante en médecine